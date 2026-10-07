À retenir ce soir : corps découvert mutilé à Ilet Coco, violences lors des manifestations, enfant percuté, municipales à Saint-André et Emmanuel Macron

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 7 octobre 2026 : - Corps découvert mutilé à Ilet Coco : le procès du principal suspect s'ouvre à la Cour d'assises - Violences en marge des manifestations lycéennes : plus de 60 gardes à vue dans le nord et le sud de l'île - Saint-André : un enfant de deux ans percuté par une voiture, transporté en urgence relative au CHU - Municipales à Saint-André : Laurent Virapoullé saisit le Conseil d'État et réclame l'inéligibilité de Joé Bédier - Mouvement lycéen : Emmanuel Macron a demandé "d’être dans l’empathie" dans le maintien de l’ordre

Ce mercredi 7 octobre 2026, s'ouvre à la Cour d'assises de Saint-Denis, le procès du principal suspect dans la mort de Christelle Jean François, une femme de 29 ans, mère de deux enfants, en 2024 à Saint-Benoît. Le corps de la victime avait été découvert le jeudi 25 janvier à l'Ilet Coco. Le mis en cause avait été mis en examen le dimanche 28 janvier 2024 pour meurtre et placé en détention provisoire.

En marge de la mobilisation lycéenne à La Réunion, plusieurs violences urbaines ont éclaté. Les forces de l'ordre - en charge de la sécurisation du mouvement - ont essuyé des jets de galets par des jeunes cagoulés et gantés. À l’issue des manifestations 31 interpellations ont eu lieu au total dans le sud, parmi lesquelles 28 mineurs. 15 d’entre eux ont été déférés annonce le parquet de Saint-Pierre ce mercredi 7 octobre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et seront prochainement convoqués devant le juge des enfants avant la fin de l'année pour être jugé. Dans le nord, 30 mineurs et majeurs ont été placés en garde à vue depuis mardi, indique, ce mercredi soir, la procureure Véronique Denizot. Huit mineurs ont notamment été déférés, tandis que plusieurs procédures sont toujours en cours.

Aux alentours de 18 heures, un enfant âgé de deux ans a été percuté par une voiture ce mercredi 7 octobre 2025, sur le chemin Rio à Saint-André. Les forces de l'ordre, le Samu et les pompiers étaient sur place, l'enfant a été transporté au CHU nord en urgence relative.

Ce mercredi 7 octobre 2026, l'opposant au maire de Saint-André, Laurent Virapoullé, annonce saisir le Conseil d'État concernant les élections municipales. Le jeudi 1er octobre 2026, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le scrutin ainsi que le compte de campagne du maire, Joé Bedier. Laurent Virapoullé demande "d'obtenir gain de cause sur les demandes rejetées par le tribunal et réclame l'inéligibilité de l'édile de la commune de l'est.

Ce mercredi 7 octobre dans l'Hexagone, la mobilisation lycéenne est "en net recul" a affirmé le ministère de l’Éducation nationale. Dans le même temps, Laurent Nuñez a "rappelé la nécessité de maintenir l’ordre et d’intervenir dans les violences tout en demandant d’intervenir avec proportionnalité". "Le président nous a demandé d’être dans l’empathie", a-t-il ajouté.