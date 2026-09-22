Sécurité civile et gestion de crise : les États de l’océan Indien renforcent leur coopération

La Réunion accueille la première conférence régionale des directeurs en charge de la gestion des catastrophes naturelles et secours dans l'Océan Indien. Pendant deux jours, les responsables de la sécurité civile et de la gestion des risques de Maurice, Madagascar, des Comores et des Seychelles, aux côtés de la Commission de l’océan Indien (COI) et de l’Agence française de développement (AFD), échangent sur les moyens de renforcer la préparation et la réponse collective face aux catastrophes naturelles. Nous publions le communiqué de la préfecture (Photo www.imazpress.com)

Cyclones, vents violents, inondations, ou crises volcaniques : les territoires de l’océan Indien sont confrontés à des risques naturels majeurs qui nécessitent une préparation collective et des capacités d’assistance mutuelle renforcées.

Cette première conférence permet aux délégations de présenter leur organisation, leurs capacités et leurs retours d’expérience, mais également d’identifier les besoins communs en matière de formation, d’exercices, de renforcement des capacités et de coopération opérationnelle.

Le cyclone Gezani, qui a frappé Madagascar en février 2026, constitue à ce titre un exemple concret. Le déploiement depuis La Réunion d’un élément de reconnaissance et d’expertise (ERE) à Toamasina a permis d’apporter rapidement une expertise sur le terrain et de contribuer à l’évaluation des besoins, avant la mobilisation de mécanismes européens, notamment avec le déploiement d’un module de production d’eau.

Cette expérience illustre l’intérêt d’une articulation entre les moyens nationaux, régionaux et internationaux dans la réponse aux crises.

L’Académie de l’océan Indien au service de la coopération régionale

La conférence s’inscrit dans la dynamique portée par l’Académie de l’océan Indien, initiative initiée par le préfet de La Réunion qui vise à améliorer, adapter, développer et renforcer les actions de coopération dans le domaine de la sécurité.

Des démonstrations consacrées notamment à la lutte contre les feux de forêt et à la production d’eau en terrain hostile permettront d’illustrer concrètement les capacités et savoir-faire mobilisables lors de crises majeures.

Les participants échangeront également sur les capacités de formation et sur les actions communes susceptibles d’être développées au sein de l’Académie.

Cette première conférence doit ainsi permettre de franchir une nouvelle étape : passer du partage d’expérience à la construction de coopérations concrètes, au service de la résilience des territoires de l’océan Indien.

"Face à des risques qui ne connaissent pas les frontières, notre capacité collective à anticiper, à nous préparer et à nous entraider constitue une force essentielle. Cette première conférence doit nous permettre de mieux nous connaître, de partager nos expériences et surtout d’identifier les coopérations opérationnelles que nous pouvons construire ensemble."