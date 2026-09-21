Météo : mardi agréable

Pour ce mardi 22 septembre 2026, Matante Rosina annonce une belle matinée sur toute l'île avant que les hauts se couvrent l'après-midi avec quelques averses possibles. (Photo Richard.bouhet/imazpress.com)
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Pour ce mardi 22 septembre 2026, Matante Rosina annonce une belle matinée sur toute l'île avant que les hauts se couvrent l'après-midi avec quelques averses possibles. (Photo Richard.bouhet/imazpress.com)