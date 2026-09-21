À retenir ce soir : saisie record de drogue, Stop Vif interpelle la procureure, prof incarcéré pour viol, gel des APL et Tables gourmandes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 21 septembre 2026 : - À l'aéroport : les douaniers saisissent 140 kg d’herbe de cannabis dissimulés dans 40 cartons - Agressions sexuelles sur mineures : un homme condamné à deux reprises à du sursis, Stop VIF saisit la procureure générale - Saint-Denis : professeur incarcéré pour viols sur mineures, le recteur à la rencontre des parents de l'école Michel Debré - Erick Fontaine : "à La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement" - Saint-Denis : "les Tables Gourmandes" sont de retour, partez à la découverte des savoir-faire des restaurateurs du nord

Les douaniers de La Réunion ont réalisé, le mercredi10 septembre 2026, une saisie exceptionnelle de 140 kg d’herbe de cannabis, dissimulée dans un envoi de fret commercial aérien en provenance de Bangkok (Thaïlande) et à destination de l’Europe continentale. L'annonce est faite par les Douanes de La Réunion dans un communiqué publié ce lundi 21 septembre 2926. Cette opération, qui constitue la première saisie d’herbe de cannabis thaïlandaise sur du fret aérien en transit vers l’Europe intervient après une semaine marquée par plusieurs saisies majeures de stupéfiants réalisées par les services douaniers de La Réunion

Dans un communiqué publié ce lundi 21 septembre 2026, le collectif Stop VIF, au nom des familles accompagnées, interpelle la procureure générale après les deux condamnations prononcées contre un même homme, Joël M. Ces condamnations font suite à deux procédures correctionnelles distinctes concernant des agressions sexuelles sur deux fillettes âgées de 8 et 9 ans au moment des faits.

Ce lundi 21 septembre 2026, le recteur de l'académie de La Réunion, Rostane Mehdi, est allé à la rencontre des parents de l'école Michel Debré à Saint-Denis. Un professeur de cet établissement dionysien a été suspendu par le rectorat le jeudi 17 septembre 2026. Il est soupçonné de viols et de violences sexuelles sur des enfants. Quatre petites filles en classe de CP, ont signalé avoir subi des violences sexuelles du mis en cause. Le rectorat annonce avoir ouvert une procédure disciplinaire contre cet enseignant, sa révocation sera demandé

"À La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement annoncé par le Ministre du Logement M Jeanbrun Vincent" estime Erick Fontaine, maire de la Possession et 3eme vice-président du Territoire de l'Ouest, dans un communiqué publié ce dimanche 20 septembre 2026

Les Tables Gourmandes reviennent pour une 3e édition à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne avec près de 70 restaurateurs du territoire Nord. Au programme : menus découverte, balades gourmandes, tables partagées ou offres spéciales. Du 21 au 27 septembre 2026, partez à la découverte des savoir-faire des restaurateurs du nord.