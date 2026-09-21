Nathalie Firminy présente le projet S.E.N.S pour préserver le lien social des aînés afin d'éviter l’isolement

Les 14 et 15 septembre 2026, S.E.N.S., Soutenir les Endeuillés, Nourrir la Solidarité, était présent au SilverEco & Ageing Well International Festival, au Palais des Festivals de Cannes. Nommé aux Trophées SilverEco 2026 dans la catégorie "Lutte contre l’isolement et intergénérationnel", le projet réunionnais y a présenté une démarche répondant à un enjeu majeur : empêcher que les ruptures de vie ne conduisent nos aînés de la solitude à la mort sociale. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Décès d’un proche, retraite, éloignement familial, perte d’autonomie ou changement de rôle : ces fragilités favorisent l'isolement des aînés. En France, le 3ᵉ Baromètre des Petits Frères des Pauvres (2025) estime à 750.000 le nombre de personnes de 60 ans et plus en situation de "mort sociale", privées de tout contact avec leur entourage et les réseaux associatifs.

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- Soutenir les Endeuillés, Nourrir la Solidarité -

À La Réunion, S.E.N.S. est déjà déployé sur le terrain depuis deux ans, S.E.N.S. (Soutenir les Endeuillés, Nourrir la Solidarité) intervient auprès des aînés isolés, de leurs proches et des professionnels pour repérer les fragilités, préserver les liens sociaux et mobiliser les ressources existantes.

À travers la sensibilisation (spectacle Poukwa nou koz pu d'sa), la formation et des temps de rencontre ciblés (Cafés-Deuil, ateliers, pique-niques partagés), le projet crée des opportunités concrètes de retisser le lien. Comme le rappelle sa fondatrice : "Nous ne pouvons pas empêcher les ruptures de vie. Nous pouvons agir pour qu’elles ne deviennent pas des ruptures de lien social."

- Un projet réunionnais ancré dans les enjeux du vieillissement -

Lancé en 2024, le projet S.E.N.S. propose des actions de prévention contre l'isolement des aînés. Sa démarche s'inscrit en cohérence avec les cadres territoriaux d'accompagnement du grand âge, comme le Service public départemental de l’autonomie (SPDA) ou la démarche Ville Amie des Aînés (VADA).

Déjà lauréat du Challenge Silver Économie de la CCI Réunion en 2025 et nommé aux Trophées SilverEco 2026 à Cannes, le projet est porté par Nathalie Firminy, facilitatrice du deuil et thanadoula. Autrice des livres Ma vie de soignante en EHPAD et Traverser la perte, et créatrice des outils de médiation Parlons-en et Lantrokoz, elle intervient auprès des particuliers, des entreprises et des institutions.

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