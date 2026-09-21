[Photos - Vidéo] A l'aéroport : les douaniers saisissent 140 kg d’herbe de cannabis dissimulés dans 40 cartons

(Actualisé) Les douaniers de La Réunion ont réalisé, le mercredi10 septembre 2026, une saisie exceptionnelle de 140 kg d’herbe de cannabis, dissimulée dans un envoi de fret commercial aérien en provenance de Bangkok (Thaïlande) et à destination de l’Europe continentale. L'annonce est faite par les Douanes de La Réunion dans un communiqué publié ce lundi 21 septembre 2926. Cette opération, qui constitue la première saisie d’herbe de cannabis thaïlandaise sur du fret aérien en transit vers l’Europe intervient après une semaine marquée par plusieurs saisies majeures de stupéfiants réalisées par les services douaniers de La Réunion (Photos: Douanes de La Réunion)

La saisie du mercredi 10 septembre a été réalisée par les agents du bureau des douanes de Saint-Denis Aéroport sur un envoi de fret commercial en transit à La Réunion sur la liaison Bangkok - La Réunion -Amsterdam.

"Après une analyse approfondie des documents de transport, les douaniers ciblent deux palettes comprenant 40 cartons et les soumettent à un contrôle par rayon X. Les images font alors apparaître des masses suspectes" détaillent les Douanes.

Les agents procèdent ensuite à l’ouverture et à l’examen minutieux des colis. Derrière des articles de consommation courante, ils découvrent des poches en plastique transparent, thermosoudées et conditionnées sous vide, dissimulées dans du papier bulle noir. Les tests réalisés sur place par les agents confirment la présence d’herbe de cannabis. Regardez

Au total, les douaniers saisissent 258 poches d’herbe de cannabis, pour un poids total de 140 kg.

- Une semaine record pour les services douaniers -

Moins de 24 heures avant cette saisie, les agents avaient déjà intercepté 17 kg d’herbe de cannabis de Thaïlande sur une ressortissante britannique qui croyait sans doute tromper la vigilance des douaniers en passant par Chennai.

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Dans les heures qui ont suivi, les douaniers réunionnais ont sélectionné un passager en provenance de Paris qui transportait dans ses bagages plus de 15 kg de cocaïne et 37 kg de résine de cannabis, un record déjà.

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"En quelques jours, la vigilance et l’efficacité des contrôles douaniers ont ainsi permis de saisir plus de 200 kg de stupéfiants, acheminés selon des modes opératoires pourtant très différents : dissimulation dans le fret commercial, "mule" empruntant un trajet indirect par l’Inde et même passager arrivant de Paris en classe affaires" relatent les Douanes.

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Réalisées dans le droit fil du plan préfectoral "Zéro drogue", ces saisies témoignent de la dimension internationale prise par le trafic de stupéfiants à La Réunion. Face à la pression des réseaux criminels aux stratégies toujours plus évolutives et innovantes, les services douaniers réunionnais affirment leur détermination totale Pa ter là !" terminent l'administration douanière.

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