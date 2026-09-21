Saint-Denis : "les Tables Gourmandes" sont de retour, partez à la découverte des savoir-faire des restaurateurs du nord

Les Tables Gourmandes reviennent pour une 3e édition à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne avec près de 70 restaurateurs du territoire Nord. Au programme : menus découverte, balades gourmandes, tables partagées ou offres spéciales. Du 21 au 27 septembre 2026, partez à la découverte des savoir-faire des restaurateurs du nord. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"C'est une belle manifestation, avec cette année une grosse dynamique sur l'ensemble de la Cinor" lance la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts.

Elle ajoute : "C'est toute la semaine, ça c'est quand même très important, avec samedi un point un peu plus dynamique, avec une grande demi-journée où la rue Pasteur est fermée, où vous allez avoir évidemment le soir la possibilité de manger sur les grandes tables extérieures, on aime beaucoup ça, les tables partage, et puis vous avez des démonstrations qui vont être faites par les chefs, vous allez avoir des stands de dégustation, vous allez gratuitement pouvoir découvrir des goûts, des saveurs, des savoir-faire". Écoutez.

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Que vous soyez amateur de fine cuisine ou juste curieux.se des choses qui vous entourent, partez en balade à la découverte du patrimoine culinaire de La Réunion et régalez-vous des nombreuses zistwars de chefs du territoire.

Le samedi 26 septembre 2026, rendez-vous de 11h00 à 14h00 et de 17h30 à 21h30, pour suivre un itinéraire gourmand dans les rues de Saint-Denis, au port de Sainte-Marie et à la distillerie Payet & Rivière de Sainte-Suzanne, concocté par une quinzaine de chef.fes impatients de vous faire découvrir leur univers culinaire. Préparez vos papilles, prêt… dégustez !

Parcours et dégustations gratuites

11h - 14h : centre-ville de Saint-Denis et Port de Sainte-Marie

11h - 17h : Distillerie Payet & Rivière à Sainte-Suzanne

17h30 - 21h30 : rue pasteur à Saint-Denis et Port de Sainte-Marie

Le programme complet à retrouver ici.

www.imazpress.com/[email protected]