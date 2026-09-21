[Photos] Saint-Benoît : soirée du matrimione au Théâtre les Bambous avec le Bisik

Ce vendredi soir 18 septembre 2026 , à la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre les Bambous s’est animé pour la deuxième édition de la Soirée du matrimoine avec Le Bisik. On fé le ron dan’ Sin Benwa, en ouverture du Festival Rouge Ruelle. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo Le Bisik)

Le Matrimoine, ce mot encore jeune dans les bouches, désigne cet héritage transmis par les femmes : ce qu’elles ont écrit, imaginé, construit et transmis, sans toujours occuper la place qui leur revenait dans les livres d’histoire.

- Paroles de femmes -

Cécile Hoareau : Des petits mots



“S’il fallait un sous-titre, ce serait des petits mots”, confie Cécile en ouvrant la soirée par une lecture puisée dans Les Muselées d’Anne Cheynet et Mélancolie ouvrière de Michelle Perrot. Elle redonne la parole à ces femmes invisibles en introduisant Bob Zarkansyèl de Zanbari Baré, la musique vient cueillir l’émotion que les mots ont semée.

Tahaa Lopez : Porter le nom de ma mère

Changement de ton, Tahaa pose : Pourquoi je porte le nom de mon père ? Sa mère l’a portée, élevée. Sa mère c’est la somme de ses ancêtres, son nom fait partie d'elle-même, c’est peut-être d’une aïeule qui à traversé les océans et a posé le pied sur l'île il y a des centaines d’années.

Elle referme son texte sur un geste concret : le nom de sa mère, désormais inscrit sur sa pièce d’identité, “plus près de son coeur”.

Zeola Souris : l’émancipation



La suite arrive sans détour, Zeola déroule, sans filtre, tout ce que les femmes apprennent à faire subir à leur corps, avec en préambule un avertissement pour public averti !

Rouge aux lèvres, crèmes aux jambes, épilation, régime minceur… tout ce qu’il faudrait transformer pour plaire, aux standards façonnés par les hommes. Mais les femmes ont fait du chemin : elles prennent leur place, occupent les tribunaux, et les plus hautes fonctions et refusent de disparaître.

- Malikijah de retour sur la scène -

Roots, Reggae Dancehall !



Le temps d’un entracte, changement de lumières, une énergie une énergie électrique envahit la scène.

Place à celle qui incarne le matrimoine autrement, dans le faya et la revendication : Malkijah !

Visiblement émue, la Queen venue de Saint-Pierre lâche sans détours : la musique lui manquait et cette soirée dédiée aux femmes est exactement là où elle voulait être. Ce soir elle vient représenter les femmes, “son combat elle le porte à 100%”, et on la croit sur parole !

Aux machines, l’homme que l’on nomme Nicky Larson pose le riddim, le ton est donné et le skank s’installe, Malkijah revient pou alim' dofé !

Parmi les morceaux qui ont marqué tout une génération, Bam Bam, Éruption : la salle récite chaque parole, L’Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise signale des hochements de têtes !

Malkijah pense à celles qui transmettent, celles qui entourent, qui construisent. Un morceau dédié aux grand-mères, aux mères, aux sœurs, Mama.

Ainsi que les nouveaux titres qui prennent leur place : A ou, Sa pou zot, et des tubes à venir.

Les premières notes de Baby Love suffisent… les voix se mélangent, ça chante, ça danse, ça connaît les paroles. Aou La-la — la ! Presque vingt ans que Malkijah i ravaj’ nos ondes radio, et sa puissance n’a pas pris une seule ride.

Pas moins de quinze morceaux viendront bless cette soirée une salve généreuse et brûlante pour une nouvelle expérience hors les murs avec nos amis du Théâtre Les Bambous.

Un immense merci à tous pour votre présence, votre curiosité et votre générosité. Merci à nos bénévoles et jeunes équipiers en service civique, et à toute l'équipe du Théâtre Les Bambous et du Bisik, pour ce partenariat et au soutient de La Ville de Saint-Benoît.

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• Le Bisik, 44 rue Amiral Bouvet 97470 Saint-Benoît.