Saint-Denis : les American Bully à l'honneur lors de la 4e édition du Kan Ozoux Show

Les 3 et 4 octobre 2026, les passionnés d’American Bully se retrouveront au Petit Stade de l’Est, à Saint-Denis. L’association Le Kan Ozoux y organise le Kan Ozoux Show, qui comprend quatre concours officiels sur deux jours, avec la présence de quatre juges internationaux. Une première à La Réunion selon les organisateurs. (Photo DR - Jonathan Ichiza)

Pendant deux jours, le Petit Stade de l’Est, à Saint-Denis, accueillera le Kan Ozoux Show 2K26, un événement international consacré aux American Bully. Organisé par l’association Le Kan Ozoux, le rendez-vous réunira quatre shows officiels en un seul week-end, les 3 et 4 octobre prochain. "Une première historique sur l’île" se félicite l’association.

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- Quatre juges internationaux attendus à La Réunion -

Pour départager les American Bully présentés lors des différents concours, quatre juges internationaux feront le déplacement à La Réunion. Ils viendront notamment de Serbie, d’Espagne et des Pays-Bas. "Pour la première fois à La Réunion, les passionnés d'American Bully auront l'opportunité de participer à quatre concours officiels au cours d'un seul et même week-end", souligne Kévin Lowinsky, président de l’association Le Kan Ozoux.

Pour les propriétaires et éleveurs réunionnais, l’intérêt est également de pouvoir présenter leurs chiens à plusieurs juges internationaux sans avoir à quitter l’île. L’association se réjouit de ce "nombre inédit de jugements officiels sur un même week-end, sans avoir à se déplacer à l'autre bout du monde".

- Décrocher les titres de champion et grand champion -

Au-delà de l’aspect esthétique du concours, les résultats obtenus à Saint-Denis pourront compter dans le parcours international des chiens participants. Selon les organisateurs, ces shows officiels permettent aux American Bully de cumuler des points lors d’événements reconnus, organisés à travers le monde. En fonction de leurs résultats, ils peuvent ensuite prétendre notamment aux titres de champion et de grand champion.

L’organisation précise également que la tenue à La Réunion d’une compétition officielle de cette ampleur nécessite une autorisation du bureau international basé aux États-Unis. "Depuis plusieurs années, cette organisation internationale nous fait confiance et accompagne notre travail afin de permettre le développement et la valorisation de la race American Bully à La Réunion", indique Le Kan Ozoux.

- Mettre en avant les éleveurs et passionnés réunionnais -

À travers cet événement, l’association souhaite aussi offrir une vitrine aux acteurs locaux de l’American Bully. Propriétaires, passionnés et éleveurs de La Réunion pourront rencontrer des spécialistes venus de l’étranger et confronter leurs chiens aux standards évalués lors de compétitions internationales. "Notre volonté est de mettre en lumière La Réunion, ses passionnés, ses propriétaires, ses éleveurs et tout le travail réalisé autour de la race American Bully sur notre territoire", explique l’association.

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