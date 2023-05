Animaux de compagnie : les prix grimpent, la menace d'abandon aussi

Alors que les abandons d'animaux ont bondi de 15% au premier trimestre 2023 en Métropole, à La Réunion, les associations s'inquiètent aussi. Le prix des croquettes, mais aussi de la litière ou même des médicaments pour animaux ont augmenté, et certains craignent désormais que les abandons n'explosent aussi dans l'île. En avril, la SPA a par exemple accueilli trois chiens de race abandonnés en raison des coûts trop élevés d'entretien (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"On commence à recueillir des animaux abandonnés à cause de l'inflation" se désole la SPA. "Trois chiens de race ont été accueillis pour cette raison en avril. Ces animaux sont souvent plus fragiles et nécessitent une alimentation de qualité, souvent chère, et un suivi vétérinaire plus rapproché" explique l'association.



Déjà submergée par le nombre d'animaux errants et les abandons, les refuges réunionnais sont sous tensions tout au long de l'année. Une situation qui risque d'empirer face aux coûts toujours plus élevés.



"Depuis janvier 2022, il y a eu environ 25 à 40% d’augmentation sur l'alimentaire pour chiens et chats chez les différents fournisseurs. Cela se répercute en magasin, avec une augmentation de 10 à 20% selon les fournisseurs" indique en effet Terranimo, magasin spécialisé dans la vente d'aliments et d'accessoires pour animaux. "Cela représente aussi une grosse perte de marge pour nous" ajoute l'enseigne.



L'alimentation pour les nouveaux animaux de compagnie, tels que les hamsters, lapins, oiseaux…a aussi augmenté d'environ 20%. La litière pour chat a de son côté augmenté d'environ 30%.



Résultat : "ces augmentations ont impacté les ventes sur les sacs premium mais nettement augmenté sur les marques distributeurs et les sacs moins chers" indique Terranimo. Comprendre que les propriétaires se tournent vers des marques à moindre coût, et donc parfois de moindre qualité.

Abandons d'animaux : à La Réunion c'est toute l'année

- Les animaux de race en première ligne -



"Sur le court terme, donner des croquettes de mauvaises qualités n'aura pas énormément d'impact, mais sur le long terme, cela peut engendrer des problèmes de santé" indique en effet la clinique vétérinaire de La Montagne. "Cela peut par exemple donner des problèmes aux reins ou à la vessie des chats, mâles en particulier."Les animaux de race sont particulièrement vulnérables face à une alimentation de mauvaise qualité. "Ils ont des spécificités et des fragilités qui nécessitent des croquettes thérapeutiques, qui sont de base plus chères" souligne la clinique.Des risques dont la SPA a bien conscience. "Non nous ne transigeons pas sur la qualité de la nourriture des animaux. Il y va de leur santé et de la qualité de leur développement pour les chiots et chatons notamment" indique-t-elle, interrogée sur un éventuel changement des habitudes alimentaires de leurs pensionnaires.Heureusement, les associations peuvent compter sur la générosité du public. Ce sont environ 500 kg de dons qui sont récoltés rien que chez Terranimo chaque mois.Et si les adoptions ont baissé en Métropole, à La Réunion, la SPA ne note pas de baisse particulière. " Depuis le début de l’année 2023, nous sommes quasiment au même nombre de chiens et chats adoptés par rapport au début de l’année 2022" rapporte-t-elle.Les vétérinaires craignent par ailleurs que certains propriétaires renoncent à apporter certains soins à leurs animaux. "Les médicaments, notamment les antibiotiques, ont augmenté de 30% depuis l'année dernière. Nous faisons aussi face à des ruptures de stock, qui engendrent aussi des augmentations" regrette la clinique de La Montagne."Dans un contexte où tout augmente , certains peuvent avoir peur des frais à engager. De notre côté, nous faisons tout pour trouver des facilités de paiement, comme de nombreux vétérinaires, mais si les propriétaires ne viennent pas nous ne pouvons pas les aider" se désole-t-elle.Encore une fois, les animaux de race sont en première ligne du problème, ces derniers étant plus exposés aux problèmes de santé. "Certaines races ont régulièrement des problèmes de peau, de respiration, d'articulation…" liste la clinique. Dans ce contexte, ils demandent une attention particulière, et donc des frais plus élevés."J'ai vu passer il y a quelques jours une annonce d'un chien abandonné, de race American bully. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait vu avant."Un nouveau problème se pose par ailleurs : certaines compagnies aériennes, à l'instar d'Air France et French Bee, ont doublé le prix du transport d'animaux. Les prix sont passés de 75 euros à 200 euros pour un animal en soute et de 55 à 125 euros pour les voyages en cabine chez Air France. Du côté de French Bee, le voyage en soute est passé de 70 à 150 euros, et de 50 à 75 euros en cabine.Problème : de nombreuses associations, notamment la SPA, rapatrient des animaux en Métropole pour les faire adopter."Nous travaillons uniquement avec Air Austral, qui facture 70 euros la cage avec 2 chiens. Pour l’instant il n'y a pas de changement de tarif en vue, mais il est clair que si les conditions venaient à changer cela poserait un véritable problème" s'inquiète donc la SPA, qui n'est aujourd'hui "pas très optimiste"."Les compagnies étant généralement des suiveuses en termes de stratégie commerciale, ce ne serait hélas pas une surprise qu'Air Austral s’y mette aussi" conclut l'association.