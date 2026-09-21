Saint-Denis : professeur incarcéré pour viols sur mineures, le recteur à la rencontre des parents de l'école Michel Debré

Ce lundi 21 septembre 2026, le recteur de l'académie de La Réunion, Rostane Mehdi, est allé à la rencontre des parents de l'école Michel Debré à Saint-Denis. Un professeur de cet établissement dionysien a été suspendu par le rectorat le jeudi 17 septembre 2026. Il est soupçonné de viols et de violences sexuelles sur des enfants. Quatre petites filles en classe de CP, ont signalé avoir subi des violences sexuelles du mis en cause. Le rectorat annonce avoir ouvert une procédure disciplinaire contre cet enseignant, sa révocation sera demandée (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'académie de La Réunion explique que le recteur Rostane Mehdi a tenu, ce lundi matin, à être présent à l'école Michel Debré à Saint-Denis.

Ce dernier est parti "à la rencontre de l'équipe éducative et les parents d'élèves présents au portail, afin de leur exprimer son soutien. Il leur a indiqué à cette occasion sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le mis en cause et que dans ce cadre sa révocation sera demandée. Un temps d'échange particulier a également été organisé avec les parents de la classe concernée".

Ce lundi 21 septembre 2026 : "En accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative dans son entier, la cellule d'écoute et d'aide psychologique a été mise en place dès le début de la matinée. Elle est ouverte aux enfants, aux parents, ainsi qu'aux personnels de l'école. Cette cellule a pour rôle de libérer la parole, en offrant un lieu d'écoute bienveillant pour tous les enfants et adultes qui ressentent le besoin de s'exprimer.

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- Une cellule d'écoute et de soutien psychologique déployée dans l'école élémentaire -

Dans un communiqué de presse envoyé vendredi dans la soirée, le rectorat confirme l'ensemble des faits concernant cet enseignant du Chaudron. Il précise qu'une mesure de remplacement de l'enseignant a été mise en place dans la matinée.

"Les familles des victimes seront assistées par l’association ARAJUFA, sollicitée aux fins d’accompagnement juridique et psychologique", affirme le parquet de Saint-Denis.

Par ailleurs, une cellule d’écoute et de soutien psychologique est "déployée au sein de l’école concernée pour accompagner les élèves, les parents et l’équipe éducative à compter de lundi matin et sera maintenue pendant tout le temps nécessaire", ajoute le rectorat.

Si un accompagnement complémentaire est nécessaire, les écoutants pourront orienter la personne vers les professionnels adaptés (médecin, psychologue, assistant social) indique le rectorat.

Les parents sont invités à être attentifs au comportement de leur enfant et à ne pas hésiter à consulter si nécessaire.

Le recteur Rostane Medhi tient également "à exprimer son indignation devant ce comportement inacceptable et sa compassion pour les jeunes victimes et leurs familles". Il rappelle sa détermination à assurer la "sécurité" et le "bien-être" des enfants acceuillis dans tous les établissements scolaires de La Réunion.

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