Conférence territoriale de la vie associative : un espace de dialogue et d'échanges pour les 19.000 associations réunionnaises

La Conférence territoriale de la vie associative (CTVA) s'est tenue ce samedi 19 septembre 2026 sur le site Payanké à Saint-Paul. Inscrite dans le plan d’actions de la Charte des engagements réciproques depuis 2017, la CTVA constitue un espace de dialogue, d’échanges et d’innovation entre les différents acteurs de la vie associative. Elle est coorganisée par la Direction régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et le Mouvement associatif de La Réunion (MAR). Nous publions, le communiqué de la préfecture à ce sujet (Photos : Préfecture de La Réunion)

La Conférence territoriale de la vie associative 2026 ne vise pas à établir un nouvel état des lieux de la vie associative. Elle doit permettre aux participants de :

partager des expériences ;

faire circuler les idées ;

identifier des solutions ;

créer de nouveaux contacts ;

favoriser les coopérations ;

faire émerger de nouvelles alliances.

Avec pour fil rouge "Les alliances pour mieux coopérer" la CTVA réunit associations, collectivités, services de l’État, entreprises, réseaux associatifs et partenaires institutionnels autour d’une conviction : aucun acteur ne peut répondre seul aux défis du territoire.

À lire aussi : [Photos-Vidéos] "La kord sa pété" : les associations mobilisées pour dénoncer le recul de leurs financements

- Plus de 22.600 emplois associatifs en 2024 -

La Réunion dispose d’un tissu associatif particulièrement dynamique avec 19.000 associations actives et 90 nouvelles associations créées chaque mois 150.000 bénévoles environ

Ces chiffres traduisent une réalité essentielle : derrière les structures, ce sont des milliers de femmes et d’hommes qui choisissent de s’engager au service d’un projet collectif.

Les associations interviennent dans de nombreux domaines (sport, culture, éducation, jeunesse, solidarité, santé, environnement, citoyenneté, accompagnement des familles et des personnes fragiles) et contribuent ainsi à la cohésion sociale et à la capacité du territoire à répondre aux besoins de la population.

Elles sont également présentes dans les grandes causes portées au niveau régional, notamment dans la lutte contre les addictions.

La vitalité associative ne doit pas masquer les difficultés rencontrées par de nombreuses structures :

le renouvellement du bénévolat ;

le renouvellement des gouvernances ;

la professionnalisation et la montée en compétences ;

la recherche et la diversification des financements ;

la pérennisation des emplois ;

la capacité à inscrire les projets dans la durée ;

l’augmentation des besoins sociaux dans un contexte budgétaire contraint.

La question posée par la CTVA est donc moins celle de savoir "qui peut encore financer ?" que celle de savoir : "Que pouvons-nous faire ensemble avec les moyens dont nous disposons ?".

- Coopérer pour mieux agir -

La coopération peut prendre de nombreuses formes, telles que partager une compétence, mutualiser un équipement ou un local, partager une expérience, construire un projet à plusieurs, mieux coordonner les dispositifs...

Elle peut aussi commencer par une démarche simple : prendre le temps de se rencontrer et de mieux comprendre les contraintes de l’autre.

La CTVA souhaite ainsi favoriser les coopérations entre associations en renforçant les réseaux, les échanges de pratiques et les dynamiques de mutualisation, mais également :

Entre associations et collectivités

Développer des relations fondées sur le dialogue, la complémentarité et le partage de bonnes

pratiques.

Entre associations et services de l’État

Consolider une relation de confiance et faire des services de l’État des partenaires accessibles et facilitateurs.

Entre associations et entreprises

Encourager de nouvelles formes de partenariats autour des compétences, de l’expertise, des réseaux, des moyens ou du financement.

Entre acteurs d’un même territoire

Favoriser les alliances à l’échelle communale, intercommunale, régionale et départementale.

- Les associations face à de nouveaux défis -

L’ACTION DE L’ÉTAT EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE

L’État accompagne les associations réunionnaises à travers de nombreux appels à projets proposés chaque année par les différents services de l’Etat et notamment par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).

Le FDVA accompagne chaque année de nombreux projets associatifs, notamment dans les domaines :

de la formation des bénévoles ;

du fonctionnement des associations ;

du financement de projets innovants.

Le réseau Guid’Asso

Déployé à La Réunion depuis 2023, le dispositif Guid’Asso est coanimé avec le Mouvement associatif. Il rassemble aujourd’hui plus de 50 acteurs, associations et collectivités, afin de proposer aux associations un accompagnement de proximité à toutes les associations de l’île.

Guid’Asso est proposé gratuitement aux association et permet notamment :

d’informer ;

d’orienter ;

d’accompagner ;

de répondre aux questions des associations ;

de faciliter leur accès aux ressources et aux interlocuteurs adaptés.

- 2027 : Les 10 ans de la charte des engagements -

La Charte des engagements réciproques de La Réunion a été signée en 2017. Elle constitue un cadre de référence pour les relations entre l’État, les collectivités et le monde associatif.

À l’approche de son dixième anniversaire, un état des lieux conjoint est engagé par :

le CESER ;

le CCEE ;

le Mouvement associatif de La Réunion ;

la DRAJES.

L’objectif n’est pas de produire un nouveau bilan général. Il s’agit de regarder concrètement :

ce qui a avancé ;

ce qui fonctionne ;

ce qui doit être renforcé ;

ce qui doit être fait différemment demain.

Ce travail doit permettre de faire émerger des préconisations concrètes, qui pourraient notamment prendre la forme d’un guide de bonnes pratiques. L’objectif est de présenter ces travaux en 2027 à l’occasion des 10 ans de la signature de la Charte à La Réunion.

À lire aussi : "Ça ne tient plus ! La kord sa pété !" le mouvement associatif appelle au rassemblement