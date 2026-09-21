ONF : la route forestière de Basse Vallée reste partiellement fermée

Dans la commune de Saint-Philippe, la fermeture de la route forestière n°36 dite RF de Basse Vallée, entre la maison forestière de Béloni et le réservoir d'eau Australine doit être prolongée jusqu’au lundi 12 octobre 2026 inclus. (Photo d'illustration Richard Bouhet www.imazpress.com)

C'est "en raison de la prolongation des travaux de reprise d’un mur de soutènement" que la réouverture de la route forestière n°36 dite RF de Basse Vallée n'est pas possible pour l'instant. Jusqu'au 12 octobre prochain, des coupures temporaires de 30 à 45 minutes maximum, entre 7 heures à 18 heures sont donc à prévoir, entre la maison forestière de Béloni et le réservoir d'eau Australine.

Les usagers sont invités à consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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