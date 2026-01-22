8 mars : La Réunion va accueillir le premier Hybrid 100 % féminin

Le 8 mars 2026, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, La Réunion accueillera un événement le premier Hybrid 100 % féminin. Cette compétition de crossfit a été pensée pour rassembler les femmes autour du sport, du dépassement de soi et de la sororité. L’événement se tiendra à Primal, salle de sport située à L’Ermitage-les-Bains, de 7h30 à 18h. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

Contrairement aux compétitions traditionnelles centrées uniquement sur la performance, cet Hybrid a été conçu pour être accessible à toutes les femmes, qu’elles soient sportives confirmées ou simplement curieuses de relever un défi. Plusieurs catégories permettront à chacune de participer à son rythme, en solo ou en duo, dans une ambiance bienveillante et motivante.

L’objectif est clair : dédramatiser la compétition, encourager les femmes à oser et offrir une expérience sportive positive, sans pression ni jugement. Ici, il ne s’agit pas seulement de chrono ou de classement, mais aussi de fierté personnelle, partage et confiance en soi.

Les participantes pourront relever des épreuves hybrides mêlant effort physique et dépassement personnel, pensées pour être à la fois challengeantes, ludiques et adaptées à tous les niveaux. Chaque participante repartira avec des goodies, et de super lots récompenseront les gagnantes.

Au-delà de la compétition, l’événement se veut une véritable expérience féminine, avec une atmosphère chaleureuse et inspirante, où l’on célèbre la force des femmes sous toutes ses formes.

L’événement bénéficie du soutien de plusieurs sponsors locaux, notamment OTE PHARMA, le groupement de pharmacies d’officine 100 % péï, qui soutient activement l’initiative.

Les inscriptions sont actuellement ouvertes et connaissent déjà un fort engouement. Il ne reste que quelques places disponibles, preuve de l’attente autour de ce rendez-vous sportif inédit à La Réunion.



