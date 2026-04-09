Centrale Albioma au Port : des températures anormalement élevées dans un stockage de granulés de bois, l'Etat prend des mesures préventives

Une élévation anormale de la température a été détectée en début de semaine dans un dôme de stockage de granulés de bois exploité par Albioma, situé dans la zone portuaire au Port. Informés par l’exploitant, les services de l’État sont en cours d'opération pour déterminer les causes de cet incident et assurent qu'à ce stade, "aucun risque n’est identifié, et la situation reste sous contrôle". L’origine de cette chaleur n’est pas encore identifiée (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Interrogée par Imaz Press, la préfecture explique que "les équipes d’Albioma ont informé les services de l’État de l’augmentation anormale de la température dans l’un des dômes situé dans la zone industrielle du Port et contenant des pellets". Elle souligne également que "s’agissant d’un site industriel, un protocole a été mis en place et fait actuellement l’objet d’une gestion encadrée, sous la supervision des autorités".

Si l’origine de cette montée en température reste à ce stade inconnue, plusieurs hypothèses sont envisagées. La préfecture indique en effet ainsi que "l’élévation de température est un indicateur de réaction interne dans le stockage et plusieurs scenarii sont sur la table : point chaud, combustion lente ou réaction biologique".

Elle se veut néanmoins rassurante en précisant que "les seuils de surveillance permettent d’anticiper et de prévenir toute évolution défavorable".

La ville du Port a notamment été notifiée de la situation. "Aucune menace ne concerne la ville", rassure la commune, contactée par notre rédaction. "Les services de l'Etat nous ont immédiatement informés de la situation", ajoute-t-elle.

Concernant les causes précises du phénomène, les investigations sont toujours en cours. "Tant que l’opération de vidage du dôme n’est pas achevée, les équipes d’Albioma ne sont pas en mesure d’expliquer l’origine de l’augmentation de la température", précise la préfecture.

- Plusieurs mesures engagées par la préfecture -

Face à cette situation, des mesures de sécurité ont été mises en œuvre rapidement. "Plusieurs mesures ont été immédiatement mises en œuvre : déchargement progressif du dôme pour réduire le volume de matière, inertage pour limiter l’oxygène et stopper la réaction, surveillance en continu des températures et des gaz, mise en alerte des équipes pour intervenir rapidement si nécessaire", détaille-t-elle, en précisant que "ces opérations sont réalisées dans des conditions de sécurité strictes".

Plus largement, les autorités insistent sur le cadre de sécurité appliqué à l’ensemble du site. "La sécurité repose sur une surveillance permanente des installations, des seuils d’alerte clairement définis, et des protocoles d’intervention éprouvés", rassure la préfecture.

Elle ajoute qu’"en cas d’écart, des dispositifs renforcés sont activés immédiatement, en lien avec les autorités compétentes".

Par mesure de précaution, les acteurs industriels environnants ont été informés. "Les opérateurs propriétaires des sites à proximité ont été informés et les protocoles de sécurité de chacun d’eux ont été activés", précise la préfecture.

L’opération est suivie de près par "l’état-major de zone et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Deal), en charge de la supervision de ce type de manœuvre".

Le vidage du dôme, engagé en début de semaine, devrait s’achever d’ici ce vendredi 10 avril 2026.

Les autorités concluent en soulignant qu’"à ce stade, il est important de souligner qu’aucun risque n’est identifié, et la situation reste sous contrôle".



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