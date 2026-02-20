Apprentis d'Auteuil : les jeunes deviennent des ambassadeurs de la prévention contre addictions à La Réunion

Caméra allumée, micro connecté, les jeunes Apprentis d'Auteuil s'investissent dans des courts-métrage à message fort : celui de la sensibilisation contre les addictions. Ce projet innovant s'inscrit dans la prévention par les pairs en vue de sensibiliser la jeunesse aux conduites addictives, en utilisant des supports créés par et pour les jeunes. Nous partageons le communiqué des Apprentis d'Auteuil. (Photo : Apprentis d'Auteuil)

Les addictions à La Réunion représentent un enjeu majeur, touchant particulièrement les jeunes. Alcool, cannabis, émergence de drogues illicites (ecstasy, la MDMA, cocaïne), sont des substances dévastatrices et provoquent des décès prématurés parmi la jeunesse.

Par ailleurs, les addictions sans substances font partie intégrante de problématiques sociétales : usage massive des écrans, des réseaux sociaux, jeux d'argent... Autant de constats qui font des conduites addictives une priorité régionale de santé.

Les Apprentis d'Auteuil Océan Indien, face à cette situation préoccupante, ont choisi de solliciter la jeunesse qui sont eux-mêmes concernés. Persuadé de l'efficacité de la prévention par les pairs, l'organisation accompagne des jeunes du dispositif Pro'Pusle prépa-apprentissage du campus Élie au Port dans la réalisation de courts-métrages de sensibilisation destinés à d'autres jeunes.

Les éducateurs et les professionnels de l'audiovisuel ont encadré 10 jeunes pour tout le processus de création des films courts : écriture du scénario, tournage, jeu d'acteur et diffusion.

Objectif : produire un support vidéo percutant, ancré dans leur réalité, capable de susciter l'identification et le dialogue.

- Un projet qui dure dans le temps -

En 2024, a vu la création de deux courts-métrages évoquant les drogues de synthèse et les cyberaddictions. Diffusés dans différentes classes de l'île, permettant l'ouverture des échanges enrichissants et permettant de mesurer l'impact de messages portés par des jeunes à destination de leurs pairs.

En 2025, deux nouvelles productions ont fait suite au projet consacrées à l'utilisation excessive du téléphone et des réseaux sociaux, et à la consommation déraisonnée d'alcool, en montrant des situations de mise en danger que ces usages peuvent engendrer. Les vidéos se terminent par un slam original, écrit et interprété par les jeunes.

- Une jeunesse sensibilisée par le message véhiculé par ces films courts -

Les jeunes ayant assisté aux projections témoignent de l'impact des images : "J’aime bien les messages passés dans ces films, ils peuvent aider les personnes concernées !". "Ces films m’ont ouvert les yeux ! C’est une très bonne manière de sensibiliser".

"Ils montrent comment on peut devenir addicts et aussi que l’on peut trouver des solutions pour en sortir".

- Les structures jeunesse accueillent les projections des films -

Les écoles, lycées et autres structures scolaires et organismes de prévention ont l'opportunité d'organiser des projections suivies d'un temps d'échanges autour des conduites addictives.

Les courts-métrages sont également publiés sur la chaîne Youtube d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien, permettant une diffusion plus large auprès des jeunes et des professionnels.

Le projet est financé par l’État, le Ministère du Travail et la Fondation Foujita, avec le soutien d’Addictions France et de l’ARS La Réunion.