[Photos] Beach-Volley : l'équipe réunionnaise Cat Size Pei obtient la quatrième place à la coupe de France des moins de 13 ans

Déjà champions de La Réunion des moins de 13 ans, ils ont été confrontés aux 12 meilleures équipes nationales de beach-volley sur l’île de Ré dans l'Hexagone. L'équipe venue de La Réunion n'a pas démérité. Les jeunes sportifs terminent sur la quatrième place du podium lors de cette coupe de France de beach-volley. (Photos : JLou)

Une quatrième place qui laisse forcément des regrets, mais surtout une certitude pour le club: celui d'être à sa place parmi les meilleurs. "Au-delà du résultat, cette aventure restera une histoire de groupe, de souvenirs pour la vie, d’amitiés, de respect et de transmission. Une histoire que les joueurs, les familles, les coachs et tous ceux qui ont accompagné le projet raconteront encore longtemps" assure l'organisation.

La première étape de leur parcours, obtenir une wild-card pour participer aux finales de la Coupe de France, lors de cette première participation, Cat Size a terminé neuvième. Une équipe qui continue son petit bonhomme de chemin dans la cour des grands.

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