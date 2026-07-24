Bras-Panon : avec 93% de contrats PEC en moins, les capacités d'intervention de la ville sont "compromises"

La réduction de près de 93 % des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) "compromet fortement les capacités d'intervention de la Ville de Bras-Panon", qui doit "relever un défi majeur pour préserver la continuité du service public", alerte la commune ce vendredi 24 juillet 2026. Si un million d'euros ont été débloqués pour compenser la baisse des effectifs dans les écoles, la mairie s'inquiète de l'impact au long terme sur les services d'entretien de la ville (Photo ville de Bras-Panon)

"Cette semaine, les agents du service des sports sont venus renforcer les équipes du service environnement afin de mener une vaste opération de nettoyage des berges de la Rivière des Roches et du Parc de la Rivière du Mât, deux sites particulièrement fréquentés par les Panonnais et les Réunionnais, notamment le week-end", explique la mairie.

Jusqu'à présent, l'entretien de ces espaces était assuré par les associations missionnées par la Ville, Agir Pour Nou Toute et APMNEST, dont l'activité a été interrompue par la suppression des contrats PEC.

Pour répondre à cette situation, la commune a choisi de mutualiser ses moyens. Au total, 16 agents communaux - dont 10 en contrat PEC qui quitteront les effectifs en septembre - ont été mobilisés durant trois jours pour redonner à ces espaces leur qualité d'accueil.

Un effort "exceptionnel qui ne pourra être maintenu durablement sans moyens humains supplémentaires", précise la Ville.

"S'il n'y a pas de réaction de l'État, nous serons en grande difficulté. Nos sites sont très fréquentés et il est essentiel d'offrir aux promeneurs et aux pique-niqueurs un cadre agréable. Mais nos équipes se réduisent et nous ne pourrons pas intervenir partout avec la même fréquence. Nous continuerons à faire au mieux pour l'ensemble du territoire. Je remercie nos agents pour leur engagement et j'appelle la population à faire preuve de compréhension", déclare Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon.

À travers cette mobilisation, la Ville "réaffirme sa volonté de préserver la qualité de vie des habitants malgré un contexte contraint, tout en alertant sur les conséquences concrètes de la baisse des contrats aidés pour les collectivités et le tissu associatif".

Pour rappel, un effort financier de près d’1 million d'euros a été voté lors du dernier conseil municipal afin de compenser prioritairement la baisse des effectifs dans les écoles afin que la prochaine rentrée scolaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions.



De 150, le nombre de contrats PEC annuels est descendu à 11, soit une baisse de 92,7%. Avec la suppression des contrats PEC, l’effectif du service environnement a été divisé par 4.

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