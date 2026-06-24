Brevet des collèges : à La Réunion, 13.622 élèves vont passer leur tout premier examen

Ce vendredi 26 juin 2026, marque le coup d'envoi des premières épreuves écrites du diplôme national du Brevet (DNB), avec l’ouverture de l’épreuve de Français à 11 heures. Durant trois jours, 13.622 collégiens vont plancher sur quatre matières. Au programme : français, histoire-géographie, sciences (physique-chimie et technologie) et mathématiques. Le diplôme national du brevet (DNB) est le premier examen important de la scolarité (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette année, 13.622 sont inscrits dans l’académie. Ils sont répartis en deux séries : 11.514 dans la série générale et 2.108 dans la série professionnelle.

À la session 2025, le taux de réussite au DNB dans l’académie était 83,7 % toutes séries confondues, soit 85,2 % pour la série générale et 83,4 % pour la série professionnelle.

Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 85,5 % (86,7 % pour la série générale et 75,3 % pour la série professionnelle).

- Trois jours d'épreuves écrites pour le brevet -

Vendredi 26 juin

11h à 12h30 : Français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques et compétences d’interprétation – dictée)

12h45 à 14h15 : Français 2e partie (rédaction)

Lundi 29 juin

11h à 13h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique

15h30 à 16h30 : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou technologie)

Mardi 30 juin



11h à 13h : Mathématiques16h à 17h30 : Langue vivante étrangère (épreuve réservée aux candidats individuels)

Pour les candidats scolaires, l’épreuve orale se déroule entre le 20 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l'examen, selon le calendrier arrêté par chaque établissement.

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- Un nouvel équilibre entre contrôle continu et épreuves terminales -

En 2026, les modalités d’évaluation du diplôme national du Brevet évoluent pour mieux refléter le niveau réel des élèves : nouvel équilibre entre contrôle continu et épreuves terminales, système de notation révisé, introduction d’une nouvelle partie à l’épreuve de mathématiques.

Les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu comptent pour 40 % de la note et les épreuves terminales (français, mathématiques, histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC), sciences et technologie, ainsi qu’une épreuve orale) pour 60 % (contre 50 % pour chaque modalité précédemment).

Une place plus importante est ainsi accordée aux épreuves finales dans l’évaluation des acquis des élèves.

Autre évolution pour 2026 : depuis 2017, le contrôle continu s’appuyait sur la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre, avec un système de points attribués pour chaque composante du socle : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).

Désormais, le contrôle continu prend en compte la moyenne des moyennes annuelles de chaque discipline, obtenues durant l’année de 3e (coefficient 1 pour chacune).

Selon le ministère de l'Éducation natinale, "ces évolutions ont pour objectif d’évaluer plus précisément les acquis des élèves, et donc de leur permettre d’avoir une meilleure connaissance de leur niveau".

Autre nouveauté : comme pour l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique (EMC) en 2025, les notes obtenues dans chacune des deux composantes tirées au sort de l’épreuve de sciences (physique-chimie et sciences de la vie et de la terre en 2026) seront désormais distinguées et précisées dans le relevé de notes des candidats.

- Une épreuve de mathématiques en deux parties -

À partir de 2026, l’épreuve de mathématiques intègre une nouvelle partie. Elle se présente désormais sous la forme de deux parties distinctes :

- Automatismes (sur 6 points, 20 minutes) : elle permet d’évaluer la maîtrise des automatismes acquis au collège. Cette partie de l’épreuve est réalisée sans calculatrice.

- Raisonnement et résolution de problèmes (sur 14 points, 1h40) : cette partie est constituée d’exercices variés indépendants les uns des autres. L’utilisation de la calculatrice est autorisée.

Comme pour l’ensemble des épreuves du DNB, l’évaluation prendra en compte la clarté et la précision des raisonnements, ainsi que la qualité de la rédaction, qui seront évaluées sur 2 points.

Pour les candidats de la série professionnelle, des sujets spécifiques sont conçus afin de répondre aux particularités des classes de troisième prépa-métiers et des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

- Les différentes mentions du brevet -

Les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points qui correspond à chaque série et à chaque catégorie de candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; la mention "bien" aux candidats pour un total de points au moins égal à 560 sur 800, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Pour les candidats sous statut individuel, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400, la mention "bien" pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 320 sur 400.

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Mention ou pas… Pour connaître sa mention ou les détails des notes, les résultats du brevet sont attendus le 9 juillet dès 8 heures à La Réunion.

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