La dialyse péritonéale : une nouvelle prise en charge de l’insuffisance rénale chronique à La Réunion

Depuis 2025, les docteurs Ehshan Asgarali et Éric Paris, tous deux néphrologues au CHU Nord, ont développé une nouvelle technique au service des patients insuffisants rénaux : la pose de cathéter pour la dialyse péritonéale par voie locale sous anesthésie générale ou loco-régionale, en lien avec le service de néphrologie. Cette avancée marque une étape importante pour la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique sur le territoire et constitue une première régionale. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : CHU)

Encore peu utilisée à La Réunion comme en Hexagone, la dialyse péritonéale reste aujourd’hui largement méconnue des patients, qui privilégient majoritairement l’hémodialyse.

Pourtant, cette dernière impose des contraintes importantes au quotidien : déplacements en centre de dialyse plusieurs fois par semaine, horaires fixes, fatigue, et difficultés à maintenir une vie sociale, familiale ou professionnelle.

La dialyse péritonéale représente une alternative précieuse. Réalisée à domicile, elle peut être effectuée de manière autonome par le patient ou avec le soutien d’un infirmier libéral.

Cette technique offre une plus grande souplesse d’organisation et permet aux patients de conserver une vie quasi normale, de poursuivre une activité professionnelle et de rester acteurs de leur prise en charge.

Au CHU de La Réunion, les patients se voient proposer les deux modalités de dialyse — hémodialyse et dialyse péritonéale — afin de leur permettre de faire un choix éclairé, en fonction de leur mode de vie, de leurs contraintes et de leurs préférences.

- Une collaboration pluridisciplinaire -

La mise en place de cette nouvelle activité repose sur une collaboration pluridisciplinaire étroite. La pose du cathéter de dialyse péritonéale par voie locale est assurée par le service de néphrologie, en partenariatavec le service de chirurgie viscérale.

Les Drs Asgaraliet Paris, néphrologues impliqués dans cette activité,ont bénéficié d’une formation spécialisée au CHU de Caen, garantissant leur niveau d’expertise.

La technique utilisée est assistée par échographie qui permet d’améliorer la précision du geste, la sécurité du patient et la qualité de la pose.

Il s’agit d’une première à l’échelle régionale, illustrant la capacité du CHU de La Réunion à développer des pratiques innovantes au plus près des besoins de la population.