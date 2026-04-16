CHU de La Réunion : la première pierre du futur bâtiment Femme parent enfant posée

Le CHU de La Réunion a posé la première pierre du futur Bâtiment Femme Parent Enfant (BFPE), ce jeudi 16 avril 2026 à Saint-Denis. Cette pose de première pierre "symbolise le lancement effectif des travaux de ce projet majeur", initié depuis fin 2021. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le futur bâtiment remplacera le pôle Femme Mère Enfant existant, aujourd’hui réparti sur plusieurs structures vieillissantes. Cette organisation atteint désormais ses limites, tant sur le plan architectural que fonctionnel, avec des espaces devenus inadaptés aux exigences d’un CHU moderne et à l’évolution de l’activité médicale.

LeBFPE s’étendra sur plus de 26.000 m2, répartis sur neuf niveaux, et accueillera plus de 200 lits. L’objectif est de centraliser l’ensemble des activités en un lieu unique. "L’ensemble des activités médicales, chirurgicales et de soins sera centralisé dans un bâtiment unique, offrant une prise en charge plus cohérente", précise le CHU.



Au-delà de l’infrastructure, le projet vise à moderniser les prises en charge, à développer de nouvelles spécialités pédiatriques et à renforcer des filières d’excellence comme les cardiopathies congénitales ou le suivi des troubles du développement. De nouveaux dispositifs seront intégrés, notamment un lactarium et un centre dédié au diabète pédiatrique, afin de mieux répondre aux besoins du territoire.

- Fluidifer les parcours patients -

Le futur bâtiment doit également améliorer la coordination des soins et fluidifier les parcours patients. Les urgences pédiatriques, les services de réanimation, les blocs obstétricaux et les unités néonatales seront rapprochés pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. L’organisation des espaces a été pensée pour favoriser la présence des parents et humaniser l’hôpital, avec des chambres adaptées et des lieux dédiés aux familles.



Le financement du BFPE repose sur un partenariat entre l’État, la Région Réunion et l’ARS. Le CHU précise que "ce projet bénéficie d’un soutien financier exceptionnel", avec notamment 85 millions d’euros issus du Ségur de la santé, 10 millions d’euros de fonds européens et une participation du CHU.



Les travaux doivent débuter à la mi-2026 pour une livraison prévue en 2029. À terme, ce nouvel équipement hospitalier ambitionne de renforcer durablement la qualité des soins à La Réunion.

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