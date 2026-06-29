CHU Sud : un relais de 24 heures pour récolter des dons pour l’association REASPIR

Ce week-end des 27 et 28 juin 2026, était organisé un défi sportif de 24 heures au profit de l’association REASPIR dont les dons sont utilisés pour le mieux vivre son hospitalisation en réanimation. Une initiative menée par le bureau des sports, de la réanimation polyvalente du CHU Sud de La Réunion, l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale, leurs familles, des anciens patients et leurs familles (Photos : DR)

Gwendoline Rager, présidente du bureau des sports explique que "nous nous sommes relayés à 90 sans interruption pendant 24h sur des vélos de salle ou connectés, des rameurs, un tapis de course et des appareils de ski de fond afin d’accumuler le plus de kilomètres possibles au profit de l’association REASPIR".

Au total, ils ont parcouru 2.448 km dont 101 km par des enfants (131 km sur ski de fond, 996 km sur vélo de salle, 228 km de rameurs, 89 km sur tapis de course, 740 km sur vélo connecté et 264 km sur vélo d’assaut).

Il s'agit d'une association créée en 2022, qui oeuvre pour améliorer le quotidien des patients hospitalisés en réanimation notamment en leur permettant de bénéficier de séances de canithérapie hebdomadaire, d'aménager notre terrasse pour faire la rééducation en plein air, de financer des soins de socio-esthéticienne, d'acheter des appareils de relaxation (luminothérapie, casques de réalité virtuelle, lunettes d’hypnose)...

Les organisateurs tiennent à remercier leurs partenaires : le cabinet de kinésithérapie Mykiné de Saint-Pierre pour le prêt de la salle, la salle de fitness Mahaveli Fit pour le prêt de matériel, Pomme de pain pour le support logistique en boissons/alimentation ainsi qu’une promesse de don, Intersport pour leur promesse de don et les restaurants La Jonque pour leur promesse de don et des dons privés.

www.imazpress.com/[email protected]