À La Réunion, un bug informatique perturbe le dédouanement des marchandises

À La Réunion, de nombreuses personnes rencontrent des soucis pour récupérer leurs colis envoyés par voie postal. Ces ralentissements sont dus à un problème de dédouanement. Depuis le mercredi 14 janvier 2026, les douanes dans l'île sont affectées par un dysfonctionnement du logiciel Delta. Ce nouveau logiciel est pourtant censé rendre les procédures plus simples. Selon le service des douanes, le blocage des colis a été levé, l'engorgement est en cours de résorption (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un internaute a alerté Imaz Press sur les difficultés rencontrées pour récupérer son colis. Il explique avoir reçu un message de Colissimo où il est écrit : "un incident technique à la douane bloque temporairement les dédouanements en Outre-mer".

Il y est précisé que "les envois concernés, expédiés depuis le 13 janvier, sont retenus dans notre réseau".

Problème similaire pour les clients de Chronopost et de La Poste.

- Un incident technique aux origines du ralentissement des dédouanements -

"L'incident technique a affecté temporairement le traitement des colis en Outre-mer, notamment à La Réunion", reconnait la préfecture.

"Ce problème est lié au changement d'application informatique pour le dédouanement des marchandises", explique Nicolas Le Gall, directeur régional des douanes.

En lien avec cette nouvelle application, "il y a eu des bugs informatiques dans le dispositif qui ont fait que l'information n'était pas renvoyée correctement entre les services de livraisons (La Poste, Colissimo, Chronopost) et les douanes".

Cette situation n’était pas spécifique à La Réunion, mais concernait l’ensemble du territoire, dans le cadre de la mise en œuvre d’une refonte complète du système de dédouanement, destinée à se conformer aux exigences du nouveau Code des douanes de l’Union européenne.

- Une procédure de crise mis en place par les douanes -

Face à la situation, il a fallu pour les douanes, "mettre en place une procédure adaptée en période de crise", ajoute Nicolas Le Gall.

"Nous nous sommes mis d'accord avec les services de livraison pour faire une liste des colis en attente et les examiner au cas pas cas pour les libérer le plus rapidement possible", indique le directeur régional des douanes.

Une procédure qui peut prendre du temps, certaines marchandises devant faire l'objet d'un contrôle plus poussé de la part des douanes.

"Quand il n'y a pas de contrôle à faire, on vérifie que la personne a payé les taxes et on libère, à l'inverse, si ce sont des colis pour lesquels il y a des suspicions (stupéfiants, erreur de déclaration…), on ne peut pas les libérer", précise-t-il.

L'attente dépend également "de la capacité des services de livraison à assurer la réinjection des colis dans le circuit", dit-il.

Selon la direction des douanes, le blocage des colis a été levé mais reste l'engorgement, actuellement en cours de résorption.

Les services douaniers "restent pleinement mobilisés pour accompagner les opérateurs durant cette phase de transition et pour limiter au maximum les impacts pour les usagers", conclut la direction.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]