Concours Général Agricole 2026 : 38 médailles pour La Réunion

Les producteurs réunionnais obtiennent 38 médailles au Concours Général Agricole 2026, dont 26 pour la filière rhum et 7 pour l'apiculture. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

La catégorie Rhums & Punchs concentre l’essentiel du palmarès réunionnais avec 26 médailles.

Parmi les maisons récompensées :

- Rivière du Mât totalise 10 distinctions, dont plusieurs Or pour ses rhums très vieux traditionnels et millésimes.

- Isautier décroche l’Or pour son Punch au rhum Arhumatik Coco.

- Rhum Métiss est primé pour son arrangé Ananas Flambé (Or) et Vanille Flamboyant.

Plusieurs cuvées XO et rhums vieux traditionnels sont également distingués.

Le vieillissement sous climat tropical accélère l’interaction bois-alcool et donne des profils aromatiques plus concentrés qu’en climat tempéré.

Ce paramètre technique explique en partie la reconnaissance régulière des rhums réunionnais dans les concours nationaux et internationaux.

- Miels et transformation fruitière également distingués -

La filière apicole obtient 7 distinctions. Le producteur Miel de Bourbon reçoit l’Or pour son miel de fleurs de Tan Rouge Bio. Ariapoutry Bruno & Jacqueline obtient l’Argent pour son miel de letchis crémeux. Le Rucher de Jacques décroche le Bronze pour son miel de letchis.

Les confitures et produits transformés complètent le palmarès.

Ces distinctions traduisent un effort croissant de transformation locale des fruits tropicaux, enjeu économique important pour le territoire

Si la canne à sucre demeure un pilier, les filières miel, fruits et transformation renforcent progressivement leur poids économique/

- Produire à La Réunion : un contexte spécifique -

L’agriculture réunionnaise évolue dans un environnement contraint : relief marqué, pression foncière, dépendance aux intrants importés et exposition aux aléas climatiques.

Pour s’adapter, les filières ont développé :

- des pratiques en agroforesterie (notamment pour la vanille),

-une diversification des cultures,

- une structuration coopérative,

- une montée en gamme assumée des produits transformés

- La marque « La Réunion » comme levier de visibilité collective -

Les 38 médailles obtenues au Concours Général Agricole 2026 s’inscrivent dans la dynamique portée par la marque territoriale « La Réunion », qui fédère cette année 34 exposants au Salon International de l’Agriculture sous une bannière commune.

À travers cette démarche, la Région et les filières agricoles poursuivent plusieurs objectifs :

- renforcer la reconnaissance nationale des productions réunionnaises ;

- structurer la montée en gamme des filières agricoles et agroalimentaires ;

- consolider la transformation locale pour capter davantage de valeur ajoutée ;

- accroître la visibilité du territoire sur les marchés nationaux et internationaux.



À l’occasion du SIA, la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, rappelle "La Réunion vient au SIA avec son histoire, ses paysages, ses combats et ses espérances. Sa présence est une parole. Elle dit que l’agriculture réunionnaise existe, qu’elle est ambitieuse, qu’elle innove et qu’elle entend rester fidèle à l’essentiel :

le lien à la terre, le respect du vivant, la dignité du travail.

Au-delà du palmarès, ces distinctions illustrent la structuration progressive des filières agricoles de l'ile. La transformation locale. la montée en gamme et la différenciation constituent des axes prioritaires.

La marque territoriale "La Réunion" fédère cette année 34 exposants au Salon International de l'Agriculture. L'objectif est de renforcer la visibilité nationale et internationale des productions de l'île.

Pour Kevin Cerveaux, directeur de l'Attractivité du Territoire et des Industries de l'image : "Les 38 médailles obtenues cette année

confirment la progression qualitative de nos filières. Elles traduisent le travail engagé pour structurer une agriculture réunionnaise innovante, souveraine et responsable".

