Curiosity Club La Réunion : une première soirée pour faire rayonner le leadership féminin sur l’île

Le Curiosity Club pose ses valises à La Réunion. Pour la première fois en Outre-mer, ce réseau international dédié au leadership féminin lance son premier événement le 28 mai 2026 à l’Hôtel Boucan Canot, à Saint-Gilles. Une soirée placée sous le signe de l’inspiration, des échanges et du partage, avec comme invitée Alexandra Payet, fondatrice de la marque réunionnaise Jordane Lou. (Photos DR)

Présent dans plus de 24 villes à travers le monde, de Paris à Montréal en passant par Londres ou Bruxelles, le Curiosity Club ouvre une nouvelle page de son histoire à La Réunion. L’île devient ainsi la première représentation du réseau en Outre-mer.

À l’origine de cette implantation : quatre Réunionnaises - Soizic Perrineau, Bérangère Bolos, Sylvie Ahoussou et Marianne Guérin - qui souhaitent créer un espace inédit d’échanges autour du leadership féminin. Leur ambition : offrir aux femmes de l’île un lieu où se rencontrer, partager leurs expériences et s’inspirer mutuellement.

Le concept repose sur des talks, comprenez des conférences dynamiques qui se transforment parfois en débat avec le public, organisés dans différents lieux emblématiques de La Réunion. À cette occasion, des invitées viennent raconter leur parcours, sans filtre. Succès, mais aussi doutes, échecs, obstacles ou remises en question : ici, l’idée est de parler vrai.

Le Curiosity Club La Réunion veut ainsi "connecter les femmes entre elles pour inspirer, échanger et rayonner, localement comme à l’international", explique les organisatrices.

- Alexandra Payet pour ouvrir le bal -

Pour cette première édition, le Curiosity Club a choisi une figure bien connue de l’entrepreneuriat local : Alexandra Payet, créatrice de la marque réunionnaise de prêt-à-porter féminin Jordane Lou.

Invitée d’honneur de cette soirée inaugurale, elle reviendra sur son parcours entrepreneurial, depuis la création de sa marque jusqu’à l’ouverture de sa boutique, en passant par l’écriture d’un livre et la naissance d’une association.

Après la rencontre, les participantes pourront prolonger les échanges autour d’un cocktail dînatoire, tout en découvrant en avant-première la nouvelle collection Jordane Lou.

- Un rendez-vous pensé pour inspirer… et créer du lien -

Au-delà de cette première soirée, le Curiosity Club entend s’installer durablement dans le paysage réunionnais et proposer régulièrement de nouveaux rendez-vous itinérants à travers l’île, chacun mettant en lumière une personnalité féminine inspirante dans un lieu d’exception.

Le prochain talk est d’ailleurs déjà annoncé, avec Anaëlle Pony, de Léon Guide, comme future invitée.

À travers cette initiative, les organisatrices veulent faire émerger une communauté de femmes connectées, inspirées et inspirantes. Une manière de rappeler que le leadership féminin se construit aussi dans le partage d’expériences et la force du collectif.

Pour assister au premier rendez-vous, jeudi 28 mai prochain à l’Hôtel Boucan Canot à Saint-Gilles, la billetterie est ouverte en ligne. L'entrée est à 25 euros. Seulement 35 places sont disponibles. Une soirée en petit comité pour lancer, sur l’île, un club qui entend faire parler de lui.

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