Décès de Jean-Marie Potin, président de l'association UFC Que Choisir Réunion

Jean-Marie Potin dit "Pierrot", président de l'association UFC Que Choisir Réunion, est décédé ce mercredi 20 mai 2026 à l'âge de 72 ans. L'homme était engagé, défenseur des consommateurs et "profondément attaché aux autres". La veillée se tiendra jeudi 21 mai à partir de 13h00 au Centre Funéraire de Saint-Pierre (Photos : DR)

Plusieurs personnalités ou membres d'associations lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, dont la sénatrice Audrey Bélim.

"J’ai appris avec tristesse le décès de Jean-Marie Potin, président de l’antenne réunionnaise d’UFC-Que Choisir. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Homme de conviction et d’engagement, il a œuvré durant de nombreuses années à la défense des droits des consommateurs et porté avec détermination des combats importants pour améliorer le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais, notamment face à la vie chère. Il avait également contribué à nourrir les amendements du projet de loi vie chère par des propositions de bon sens que je partageais. Sa voix comptait aussi parmi celles qui enrichissaient utilement les réflexions au sein de l’OPMR", écrit-elle.

Imaz Press adresse toutes ses condoléances à sa famille.

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