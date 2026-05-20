À la une de ce jeudi : soins palliatifs, contrats PEC, décès de Jean-Marie Potin, climat, Nuits des musées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 mai 2026 : - Douleur, accompagnement, fin de vie : immersion au coeur des soins palliatifs au CHU Sud - Contrats PEC : entre incertitudes pour le futur et grande précarité, les Réunionnais restent debout - Décès de Jean-Marie Potin, président de l'association UFC Que Choisir Réunion - Climat : le pire des scénarios écarté, mais le meilleur aussi - Nuits européennes des musées : le Département ouvre les portes de ses trois musées - La pa Météo France i di, sé zot i di - un jeudi sans surprise (Photo www.imazpress.com)

Alors que le débat autour de l'aide à mourir revient au premier plan au niveau national, les soins palliatifs restent encore un service largement méconnu. Au CHU Sud, l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs (Umasp) accompagne chaque jour des patients atteints de maladies graves et leurs proches. Immersion dans un service où il est autant question de douleur et d'écoute... que de vie.

Dans la foule dans les jardins de la Liberté au pied de la préfecture, de nombreux élus sont là, accompagnés par quelques bénéficiaires de contrats PEC. Ce mercredi 20 mai 2026, jeunes adultes et salariés proche de la retraite sont venus soutenir leur maire respectif, tous partagent leur inquiétude quant au non-renouvellement de leur contrat : un emploi précaire, qui leur maintient la tête hors de l’eau.

Jean-Marie Potin dit "Pierrot", président de l'association UFC Que Choisir Réunion, est décédé ce mercredi 20 mai 2026 à l'âge de 72 ans. L'homme était engagé, défenseur des consommateurs et "profondément attaché aux autres". La veillée se tiendra jeudi 21 mai à partir de 13h00 au Centre Funéraire de Saint-Pierre (Photos : DR)

Le président américain Donald Trump s'est récemment félicité que des scientifiques aient revu à la baisse le scénario climatique le plus pessimiste.

A La Réunion, les trois musées départementaux, le Lazaret de la Grande Chaloupe et l’Artothèque donnent rendez-vous au public pour la nuit européenne des musées. Ils ouvriront gratuitement leurs portes à des visiteurs de tous âges et horizons et proposeront pour certains une programmation spécifique. Au programme : expositions, opéra, animations participatives, concerts et performances dansées, conférences, visites contées ou encore balades nocturnes.

Pour ce jeudi 21 mai 2026, Matante Rosina nous dit que la météo ne change pas comparé à la veille. Belle matinée agréable sur l'île avant que les nuages prennent le dessus sur le relief l'après-midi avec quelques averses en montagne. Le vent du sud continue de souffler en rafales sur les plages de l'ouest.