À retenir ce soir : Trafic stupéfiants, baccalauréat, contrats PEC, pesticides et guerre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 mai 2026 : - Trafic de stupéfiants : deux passagères britanniques interpellées à l'aéroport avec 17 kilos de cannabis et 7.000 euros dans leurs bagages - Baccalauréat : le ministre serre la vis sur l'orthographe et la fraude, un "âge plancher" envisagé - Contrats PEC : l'Etat baisse massivement ses aides aux publics défavorisés, les élus déposent une motion en préfecture - Des pesticides retrouvés dans des épices, riz et thés de grandes marques - L'Iran promet une guerre au-delà du Moyen-Orient si Trump décide d'attaquer

Elles arrivaient de Thaïlande. Deux passagères britanniques ont essayé d'entrer à La Réunion avec 15 paquets d’herbes de cannabis, soit un total de 17 kilos dissimulés dans leurs bagages, expliquent les forces de l'ordre. Elles transportaient également 5 000 livres sterling, soit environ 7.560 euros. Interpellées à l'aéroport Roland-Garros, elles ont été placées en garde à vue. La police nationale affirme que des investigations judiciaires se poursuivent pour faire la lumière sur ce trafic. Les deux femmes étaient déférées ce mardi 19 mai en vue d'une comparution immédiate.

Durcissement des consignes sur l'orthographe, lutte renforcée contre la fraude, "âge plancher" pour pouvoir se présenter à l'examen: le ministre de l’Éducation nationale a déroulé mardi ses ambitions pour le baccalauréat

Les maires ont décidé de se mobiliser ce mercredi 20 mai 2026 à partir de 9h sous les fenêtres du représentant de l’État à La Réunion. Du bruit et une présence pour alerter le préfet Patrice Latron, et lui demander, une fois de plus, de ne pas toucher aux contrats PEC. Sans discussions et sans échanges, le couperet est tombé le 5 mai dernier : 4.000 contrats PEC sont attribués à La Réunion pour l'année 2026, dont 800 pour l'ensemble des communes, contre 10.000 en 2025. Le taux de prise en charge et la durée des contrats sont aussi revus à la baisse. Une décision unilatérale qui force les collectivités à repenser leur fonctionnement. Ce mercredi, les maires ont décidé d’élargir leurs revendications : mutations des enseignants réunionnais et diminution des financements des logements sociaux sont aussi à l'ordre du jour

Foodwatch a détecté des résidus de pesticides interdits dans du paprika Ducros, du riz Taureau Ailé et du thé vert à la menthe Lipton vendus en France. De nombreuses grandes marques sont concernées : sur les 64 produits testés en Europe, 45 contiennent des résidus de pesticides interdits. L’organisation de défense des consommateurs exige que la Commission européenne mette fin à ce commerce toxique sans tarder au lieu de détricoter la sécurité alimentaire avec son Omnibus ‘Food and Feed Safety’ qui affaiblira l’évaluation et les contrôles des pesticides et constitue une grave menace pour la protection des consommateurs.

L'Iran a promis mercredi d'étendre la guerre "au-delà de la région" du Moyen-Orient si les Etats-Unis l'attaquent à nouveau, après des menaces de Donald Trump de reprendre les hostilités faute de percée dans les négociations de paix.