Trafic de stupéfiants : deux passagères britanniques interpellées à l'aéroport avec 17 kilos de cannabis et 7.000 euros dans leurs bagages

Elles arrivaient de Thaïlande. Deux passagères britanniques ont essayé d'entrer à La Réunion avec 15 paquets d’herbes de cannabis, soit un total de 17 kilos dissimulés dans leurs bagages, expliquent les forces de l'ordre. Elles transportaient également 5 000 livres sterling, soit environ 7.560 euros. Interpellées à l'aéroport Roland-Garros, elles ont été placées en garde à vue. La police nationale affirme que des investigations judiciaires se poursuivent pour faire la lumière sur ce trafic. Les deux femmes étaient déférées ce mardi 19 mai en vue d'une comparution immédiate. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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