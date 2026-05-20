Une concertation lancée pour Tanika, un projet d’infrastructure pour la souveraineté énergétique

Ce lundi 20 mai 2026, Hydro Tanika, filiale d’EDF, et EDF Réunion, en tant que gestionnaire du réseau électrique, ont lancé la phase de concertation de Tanika, un projet de station de transfert d’énergie par pompage (STEP) fonctionnant à l’eau de mer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La transition énergétique à la Réunion pose un défi au système électrique : le développement des énergies renouvelables solaire et éolien nécessite la création de moyens de stockage d’électricité. Une solution pour y répondre ? Tanika, une STEP marine : Station de Transfert d’Énergie par Pompage. Une STEP est un système de stockage d’énergie qui fonctionne avec deux réservoirs situés à des hauteurs différentes. Pour Tanika, la STEP fonctionnera avec de l’eau de mer.



En journée, lorsque la production solaire est abondante et la demande faible, l’eau de mer est pompée et stockée dans un réservoir en hauteur, sur le plateau de La Montagne, à Saint-Denis. Quand la demande d’électricité est plus importante (par exemple le soir), cette eau redescend dans une galerie souterraine et fait tourner des turbines pour produire de l'électricité, avant d'être intégralement restituée à la mer.



D'une puissance de 50 MW, Tanika offrira un potentiel de 8 heures de stockage quotidien, permettant d'alimenter en électricité bas carbone et souveraine l'équivalent de la consommation annuelle de 96 000 habitants. La STEP marine apportera également d'autres services pour la robustesse du système électrique réunionnais : par exemple, maintenir la stabilité du réseau en régulant la fréquence et la tension, ou encore fournir une réserve d’énergie en cas d’indisponibilité temporaire d’autres moyens de production.

- Une concertation ouverte à tous les Réunionnais -

La concertation est une phase essentielle permettant la participation du public, préalablement au dépôt de la demande d'autorisation du projet. Elle est portée par deux entités, appartenant au groupe EDF, qui assurent la maîtrise d’ouvrage du projet : Hydro Tanika, qui développe la STEP et EDF Réunion qui, en tant que gestionnaire du réseau électrique réunionnais, assurera son raccordement.



La phase de concertation est ouverte pour une durée de six semaines. Des ateliers thématiques sont proposés à partir du 22 mai 2026 :

• Biodiversité, consacré à la préservation de la biodiversité terrestre et marine.

• Chantier, autour des mesures visant à limiter les impacts au quotidien pour les riverains du chantier.

• Paysage, dédié à l'intégration architecturale du réservoir et l'aménagement de ses abords.

• Économie locale, sur les opportunités d'emplois et les besoins en formation.

• Technologie, pour échanger avec l'équipe projet sur les caractéristiques de la STEP marine.

Un atelier dédié aux riverains se tiendra également le 22 mai 2026.



Inscription gratuite sur ce lien.



"Avec Tanika, EDF adapte pour la première fois au milieu marin la solution de stockage d’électricité la plus développée au monde (plus de 90 % des capacités mondiales). La concertation ouvre un temps d’écoute et de dialogue citoyen essentiel : nous souhaitons informer tous les Réunionnais et donner la parole à chacun pour réussir collectivement ce projet essentiel pour la souveraineté énergétique de La Réunion". Pascale Gueville-Fortino, cheffe de projet Hydro Tanika



"Dans un système électrique insulaire, l’intégration des énergies solaire et éolien est un défi qu’EDF Réunion relève. Cela nécessite de pouvoir développer de nouveaux moyens de stockage de l’électricité afin de pouvoir bénéficier de cette énergie renouvelable au moment où les Réunionnais en ont besoin." Dominique Charzat, directeur régional EDF Réunion



