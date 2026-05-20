La Poste participe à la 2ème édition de la Fête de l'écrit à Saint-Denis

Le mardi 26 mai 2026, le bureau de poste de Saint-Denis "Les Flamboyants" participe à la 2ème édition de la Fête de l'écrit, une opération nationale lancée par La Poste pour célébrer le plaisir d'écrire à l'heure du tout numérique. Ateliers d'écriture, calligraphie et rencontres sont au programme de cette journée ouvert à tous. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l’heure où les échanges passent de plus en plus par les écrans, La Poste veut remettre le stylo au centre des habitudes. Le 26 mai prochain, le bureau de poste de "Les Flamboyants", à Saint-Denis, accueillera ainsi la Fête de l’écrit, une journée d’animations dédiée à l’écriture sous toutes ses formes. Un événement qui s’inscrit dans l’opération nationale "Écrivons avec La Poste", organisée simultanément dans une soixantaine de bureaux de poste en Hexagone et en Outre-mer.

Après une première édition test en 2025 dans cinq bureaux de l'Hexagone, La Poste élargit cette année le dispositif avec l’ambition de faire redécouvrir au grand public le plaisir de l’écrit, de la correspondance et de la langue française.

"Avec cette deuxième édition de la Fête de l’écrit, La Poste réaffirme son attachement à l’écrit manuscrit, véritable vecteur de lien social, de transmission et de partage", souligne Nathalie Collin, directrice générale adjointe du groupe La Poste, en charge de la branche Grand Public et Numérique. "À l’ère du tout numérique, elle a à cœur de faire redécouvrir à tous, petits et grands, le plaisir de prendre un stylo et d’écrire".

- Des ateliers ouverts à tous à Saint-Denis -

Pour cette édition réunionnaise, La Poste promet une journée placée sous le signe de la créativité et de la découverte. Petits et grands, habitués de l’écriture ou simples curieux pourront participer à plusieurs ateliers organisés au bureau de poste Les Flamboyants. Au programme :

• des ateliers d’écriture animés avec "Le Labo des histoires", autour de jeux collectifs, de lettres célèbres ou encore de créations spontanées,

• une initiation à la calligraphie chinoise, pour découvrir une autre manière d’écrire à travers l’art du geste,

• le témoignage d’une postière auteure, qui partagera son expérience d’écriture et ses anecdotes de voyage avec le public.

Des activités pensées pour tous les âges, avec une idée simple : remettre l’écriture au cœur des échanges, dans une ambiance conviviale.

- Un engagement contre l’illettrisme et pour la transmission -

Au-delà de l’aspect festif, l’opération s’inscrit dans une démarche plus large portée par La Poste et sa fondation. L’entreprise explique vouloir "lutter contre toutes les formes d’illettrisme" en soutenant la création littéraire, l’écriture et les échanges épistolaires tout au long de l’année. La Fondation La Poste accompagne notamment plusieurs projets à vocation sociale, pédagogique et inclusive.

Cette Fête de l’écrit, est pour La Poste une manière de rappeler qu’une lettre, un mot écrit à la main ou un texte partagé peuvent encore créer du lien.

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