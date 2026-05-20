Pesticides dans l'eau à Saint-Benoît : une nouvelle distribution de bouteilles d'eau prévue cette semaine

Ce mercredi 20 mai 2026, l'eau n'est toujours pas conforme à la consommation à Saint-Benoît. Dans ce contexte, la Cise informe les habitants de la ville que de nouvelles distributions de bouteilles d'eau vont avoir lieu. De plus, une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute. (Photo d'illustration : VS/www.imazpress.com)

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que dans le cadre de la gestion de la problématique liée à la présence de pesticides, de nouvelles dispositions sont mises en place cette semaine.



Citerne – Chemin Pêche



Une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute, sur le captage Vallée Genêt (lieu-dit carreau ananas). Cette citerne est destinée à un usage non alimentaire uniquement. L’eau de citerne n’est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.



Distribution de packs d’eau – en journée



Nos agents vont procéder à une nouvelle distribution de packs d’eau pour couvrir les besoins auprès des familles recensées et connues de nos services, les jours de cette semaine.

