Décès de Joseph Gilbert-Alain Grondin à l'âge de 80 ans

Ce dimanche 28 décembre 2025, Joseph Gilbert-Alain Grondin, père d'Emmanuel Grondin, ancien photographe au Quotidien de La Réunion, qui contribue régulièrement à la couverture de l’actualité pour Imaz Press est décédé. Le décès est survenu à l'âge de 80 ans (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

La veillée a débuté au centre funéraire de Primat à Saint-Denis.

La cérémonie religieuse et l'inhumation sont prévues ce lundi 29 décembre 2025 dans l'après-midi (heure non définie).

L'équipe d'Imaz Press adresse ses sincères condoléances à Manu et à sa famille.

