Des cachalots aperçus dans les eaux réunionnaises

C'est un pêcheur professionnel qui a été témoin de la petite balade d'un groupe de 6 cachalots à l'Est de La Réunion. Un phénomène plutôt rare selon Globice, même si l'association arrive à capter les sons émis par les cachalots autour de l'île, il est plus rare de les voir. (Photo d'illustration : Globice)

Sur sa page Facebook, Globice partage des images captées par Charly Andrault, pêcheur professionnel : "Il a eu la chance d'observer un groupe de six individus en voyage à 13 miles nautiques (environ 20 km) à l'est de la Pointe de la Table vendredi 6 février 2026" peut-on y lire.

Selon l'association Globice : "Il n'est pas fréquent de croiser des cachalots dans les eaux réunionnaises bien que leur présence y soit bien réelle et attestée par de nombreux enregistrements acoustiques." Regardez.

Le cachalot se nourrit principalement de calamars, le reste étant composé de poulpes, poissons et crustacés.

L’espèce forme des groupes de 10 à 30 individus qui communiquent entre eux par des vocalises de socialisation (communication par codas). Écoutez.

Sur son site internet Globice explique : "De 2008 à 2015, 6 missions d’études ont été menées par l’équipe scientifique de Globice, entre l’île de la Réunion et l’île Maurice, au cours desquelles 101 individus ont pu être photo-identifiés. Ces premières explorations ont permis d’établir l’existence dès 2005 d’une population de cachalots résidente autour de Maurice, mais aussi d’approfondir les connaissances sur les structures sociales de leurs groupes et leurs moyens de communication."

www.imazpress.com / [email protected]