Saint-Pierre : des jeunes de La Réunion apprennent à sauter en parachute grâce au RPIMA

Des jeunes de La Réunion ont effectué une préparation militaire afin d'effectuer un saut en parachute auprès deuxième RPIMA. Un moment, qui a eu lieu entre qui a permis de renforcer les liens entre l'armée et la jeunesse au cours du mois d'août 2026. (Photo d'illustration adjudant Adam 2e RPIMA)

Du 17 au 28 août, 19 jeunes Réunionnais "ont relevé le défi de la préparation militaire parachutiste (PMP)" auprès du deu régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (2e RPIMA) selon le communiqué de presse de l'armée.

Une préparation qui a duré deux semaines à la caserne de Pierrefonds. Ces jeunes adultes de 16 à 24 ans se sont immergés dans les exigences attendues de militaires : "apprentissage de l'ordre serré, renforcement physique, secourisme, marches en campagne, bivouacs nocturnes et parcours d'aguerrissement".

"Point d'orgue" de cette session, le premier saut militaire en parachute effectué à bord d'un avion de transport tactique A400M. Ils ont atterri au niveau de l'Etang-Salé.

Un saut en parachute qui a donné lieu à la remise d'un insigne de la préparation militaire parachutiste. "Une étape marquante qui renforce le lien Armée-Jeunesse à La Réunion et suscite, pour beaucoup d'entre eux, de futures vocations d'engagement au sein des armées ou de la réserve opérationnelle".

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