Des orques observés au large de la Grande ravine

Un groupe d'orques a été observé ce jeudi 4 juin 2026 au large de la Grande Ravine, selon Globice. "Les orques (Orcinus orca) sont présentes dans tous les océans du monde, y compris l'océan Indien. Elles ne sont pas confinées à une région particulière et peuvent parcourir des milliers de kilomètres", rappelle l'organisation (Photo d'illustration AFP)

"Leur présence dans l'océan Indien tropical est souvent liée à la disponibilité de nourriture. Elles n'y sont pas des résidentes permanentes, mais y transitent ou y chassent selon les opportunités alimentaires et les routes migratoires de leurs proies", détaille Globice.

