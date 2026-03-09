Deux candidats réunionnais sélectionnés pour les Championnats de France de pizza

Le Championnat de France de la Pizza, organisé par l’Association des Pizzérias Françaises, revient pour sa 20ème édition les 1 et 2 avril 2026, à Paris Porte de Versailles dans le cadre du Salon Snack Show – Parizza+Gusto. Une compétition qui réunira 130 pizzaioli sélectionnés parmi les meilleurs de France, dont deux réunionnais (Photo d'illustration)

Les candidats sélectionnés et originaires de la Réunion sont Kévin Payet de Mamz’elle Pizza à Saint-Leu et Laurent Joron du Comptoir à Pizza à Saint Benoit.

Qualifiés parmi 400 candidats présélectionnés lors des étapes régionales du France Pizza Tour, les 130 concurrents retenus se mesureront lors de deux journées intenses pour tenter de décrocher le titre de Champion de France de la Pizza 2026.

Au programme, six épreuves (pizza classique, "pizza a due", pizza la plus large, rapidité, pizza dessert et pizza acrobatique) avec un gagnant par catégorie.

