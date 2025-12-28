Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 2 janvier 2026 (Photo : www.imazpress.com)
Lundi 29 Décembre 2025
MAIRIE POSSESSION – SALLE DU CONSEIL ....................................................................... 08h00 à 13h00
GAMM VERT LE PORTAIL- PITON ST LEU............................................................................. 10h45 à 16h30
Mardi 30 Décembre 2025
CITE DU VOLCAN-PLAINE DES CAFRES .............................................................................. 09h30 à 12h00
13h30 à 15h30
Mercredi 31 Décembre 2025
REUNION PREMIERE ............................................................................................................... 09H00 à 13H00
Vendredi 02 Janvier 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)