Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 2 janvier 2026 (Photo : www.imazpress.com)

Lundi 29 Décembre 2025

MAIRIE POSSESSION – SALLE DU CONSEIL ....................................................................... 08h00 à 13h00

GAMM VERT LE PORTAIL- PITON ST LEU............................................................................. 10h45 à 16h30

Mardi 30 Décembre 2025



CARREFOUR ST BENOIT......................................................................................................... 12h00 à 17h00CITE DU VOLCAN-PLAINE DES CAFRES .............................................................................. 09h30 à 12h0013h30 à 15h30

Mercredi 31 Décembre 2025

REUNION PREMIERE ............................................................................................................... 09H00 à 13H00

Vendredi 02 Janvier 2026



- Infos pratiques -

CARREFOUR CANABADY........................................................................................................ 11H00 à 17h00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)