Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 23 au dimanche 29 mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Lundi 23 mars 2026
PÔLE MUNICIPAL 23EME KM – LA PLAINE DES CAFRES 5 Rue Laurent Gonthier.......... 08H00 à 13H00
Mardi 24 mars 2026
PARKING DU PARC TECHNOR – STE CLOTILDE ................................................................ 09H30 à 15H00
LYCÉE PIERRE LAGOURGUE – LE TAMPON ................... .............................................. 08H30 à 12H30
Mercredi 25 mars 2026
MR. BRICOLAGE – ST PIERRE................................................................................................ 12H00 à 17H00
Jeudi 26 mars 2026
GHER– ST BENOÎT ................................................................................................................... 09H00 à 14H00
LYCÉE ANTOINE ROUSSIN – ST LOUIS Salle de permanence ............................................. 08H30 à 12H30
Vendredi 27 mars 2026
CENTRE COMMERCIAL SAVANNA – ST PAUL .................................................................... 12H00 à 17H00
Samedi 28 mars 2026
SALLE DES FÊTES – LA PLAINE DES PALMISTES ............................................................. 09H00 à 14H00
Dimanche 29 mars 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)