Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 23 au dimanche 29 mars 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lundi 23 mars 2026

PÔLE MUNICIPAL 23EME KM – LA PLAINE DES CAFRES 5 Rue Laurent Gonthier.......... 08H00 à 13H00

Mardi 24 mars 2026

PARKING DU PARC TECHNOR – STE CLOTILDE ................................................................ 09H30 à 15H00

LYCÉE PIERRE LAGOURGUE – LE TAMPON ................... .............................................. 08H30 à 12H30

Mercredi 25 mars 2026



CROUS – STE CLOTILDE Foyer de la cité Conseil Général .................................................. 09H00 à 13H30MR. BRICOLAGE – ST PIERRE................................................................................................ 12H00 à 17H00

Jeudi 26 mars 2026

GHER– ST BENOÎT ................................................................................................................... 09H00 à 14H00

LYCÉE ANTOINE ROUSSIN – ST LOUIS Salle de permanence ............................................. 08H30 à 12H30

Vendredi 27 mars 2026



ACADÉMIE DES CAMÉLIAS – ST DENIS ............................................................................... 08H00 à 12H00CENTRE COMMERCIAL SAVANNA – ST PAUL .................................................................... 12H00 à 17H00

Samedi 28 mars 2026

SALLE DES FÊTES – LA PLAINE DES PALMISTES ............................................................. 09H00 à 14H00

Dimanche 29 mars 2026



- Infos pratiques -

SALLE DES FÊTES 12EME KM – LE TAMPON 53 Rue Auguste Lacaussade ...................... 09H00 à 14H30

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)