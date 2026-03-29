Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement français du sang La Réunion-Océan Indien vous informe des de sang organisées jusqu'au vendredi 3 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Dimanche 29 Mars 2026
📍 SALLE DES FETES DU 12 KM - TAMPON de 09H00 à 14H30
Lundi 30 Mars 2026
📍 GIFI LE PORT de 12H00 à 17H00
Mardi 31 Mars 2026
📍 ESPACE REYDELLET BAS DE LA RIVIERE – SAINT DENIS de 09 H00 à 13H00
📍 LYCEE AGRICOLE – ST JOSEPH de 08H30 à 12H30
Mercredi 1ER Avril 2026
📍 MIO (MISSION INTERCOMMUNALE DE L’OUEST) – ST PAUL de 09H00 à 14H00
📍 MAIRIE MONT VERT LES HAUTS - SALLE DES MARIAGES – ST PIERRE de 08H00 à 12H00
📍 VINCI ENERGIE – PARKING CEGELEC – LE PORT de 12H00 à 17H00
Jeudi 02 Avril 2026
📍 LEROY MERLIN ST LOUIS de 12H00 à 17H00
📍 LYCEE ANNE MARIE CURIE – SALLE TP LINGE ETAGE 2 – STE ANNE de 08H30 à 13H00
Vendredi 03 Avril 2026
📍 MAIRIE ST ANDRE de 08H00 à 13H00
📍 S CENTER 17 EME PLAINE DES CAFRES – TAMPON de 13H00 à 17H00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)