Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées mardi 7 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Mardi 07 avril 2026

CENTRE D’AFFAIRE CADJEE – SAINTE CLOTILDE ................... ..................................09H00 à 13H30

Mercredi 08 Avril 2026



AEROGARE ROLAND GARROS - SAINTE MARIE ................... ...................................10H00 à 14H00LELCERC LES CASERNES – SAINT JOSEPH ................... ........................................12H00 à 17H00

Jeudi 09 Avril 2026

RUN MARKET SAVANNA – SAINT PAUL................... ....................................................12H00 à 17H00

SALLE ANIMATION ET LOISIRS - ENTRE DEUX ............................................................08H00 à 13H00

Vendredi 10 Avril 2026



- Infos pratiques -

MAC DO MOULIN JOLI – POSSESSION ...........................................................................12H00 à 17H00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)