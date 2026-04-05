Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées mardi 7 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Mardi 07 avril 2026
CENTRE D’AFFAIRE CADJEE – SAINTE CLOTILDE ................... ..................................09H00 à 13H30
Mercredi 08 Avril 2026
LELCERC LES CASERNES – SAINT JOSEPH ................... ........................................12H00 à 17H00
Jeudi 09 Avril 2026
RUN MARKET SAVANNA – SAINT PAUL................... ....................................................12H00 à 17H00
SALLE ANIMATION ET LOISIRS - ENTRE DEUX ............................................................08H00 à 13H00
Vendredi 10 Avril 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)