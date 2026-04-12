Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées lundi 13 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lundi 13 avril 2026

PLACE JARDIN DE L’ETAT – SAINT DENIS ………………. ...............................................08H00 à 13H30

Mardi 14 avril 2026



CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION (CHOR) – SAINT PAUL ………………...........10H00 à 15H00CENTRE FINANCIER DE LA POSTE (CREC) – SAINT DENIS ………………. ..................08H00 à 12H00

Mercredi 15 avril 2026

IUT SAINT PIERRE SALLE PLATE – SAINT PIERRE………………. ...................................09H00 à 14H00

ECOLE PRIMAIRE BOIS DE POMMES - SALAZIE …………. .............................................08H30 à 12H30

Jeudi 16 avril 2026

LECLERC LES TERASS – SAINT JOSEPH ......................................................................12H00 à 17H00

Vendredi 17 avril 2026

EGLISE LA CHATOIRE – TAMPON ..................................................................................12H00 à 17H00

Samedi 18 avril 2026



- Infos pratiques -

SALLE POLYVALENTE DUPARC – SAINTE MARIE .........................................................09H00 à 15H00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)