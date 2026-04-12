Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées lundi 13 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Lundi 13 avril 2026
PLACE JARDIN DE L’ETAT – SAINT DENIS ………………. ...............................................08H00 à 13H30
Mardi 14 avril 2026
CENTRE FINANCIER DE LA POSTE (CREC) – SAINT DENIS ………………. ..................08H00 à 12H00
Mercredi 15 avril 2026
IUT SAINT PIERRE SALLE PLATE – SAINT PIERRE………………. ...................................09H00 à 14H00
ECOLE PRIMAIRE BOIS DE POMMES - SALAZIE …………. .............................................08H30 à 12H30
Jeudi 16 avril 2026
LECLERC LES TERASS – SAINT JOSEPH ......................................................................12H00 à 17H00
Vendredi 17 avril 2026
EGLISE LA CHATOIRE – TAMPON ..................................................................................12H00 à 17H00
Samedi 18 avril 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)