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Don du sang : le planning des collectes

  • Publié le 28 juin 2026 à 18:00
don de sang EFS

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 4 juillet 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il est d’autant plus important de continuer à se mobiliser que les ponts du mois de mai ont eu des conséquences sur nos réserves. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.

Lundi 29 juin 2026
POLE MUNICIPAL 2 PK 23 – PLAINE DES CAFRES - TAMPON .....................................08H00 à 13H00

Mardi 30 juin 2026

MAIRIE DE LA PETITE ILE – SALLE DES MARIAGES – PETITE ILE...............................08H00 à 13H00

Mercredi 01 juillet 2026
CARREFOUR GRAND EST – SAINTE SUZANNE ...........................................................13H00 à 17H00

Jeudi 02 juillet 2026

INTERMARK ST GILLES LES BAINS – ST PAUL ...........................................................12H00 à 17H00
CLINIQUE STE CLOTILDE – SALLE DE REUNION – STE CLOTILDE................... ..........10H00 à 14H00

Vendredi 02 juillet 2026
CARREFOUR GRAND NORD – SAINTE CLOTILDE ................... ....................................09H30 à 17H00

Samedi 04 juillet 2026

GYMNASE STADE DU CENTENAIRE – ETANG SALE LES HAUTS ................... ............09H00 à 15H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/
• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)

Don, Don du sang, Santé

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