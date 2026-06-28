Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 4 juillet 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il est d’autant plus important de continuer à se mobiliser que les ponts du mois de mai ont eu des conséquences sur nos réserves. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.

Lundi 29 juin 2026

POLE MUNICIPAL 2 PK 23 – PLAINE DES CAFRES - TAMPON .....................................08H00 à 13H00

Mardi 30 juin 2026



MAIRIE DE LA PETITE ILE – SALLE DES MARIAGES – PETITE ILE...............................08H00 à 13H00

Mercredi 01 juillet 2026

CARREFOUR GRAND EST – SAINTE SUZANNE ...........................................................13H00 à 17H00

Jeudi 02 juillet 2026



INTERMARK ST GILLES LES BAINS – ST PAUL ...........................................................12H00 à 17H00CLINIQUE STE CLOTILDE – SALLE DE REUNION – STE CLOTILDE................... ..........10H00 à 14H00

Vendredi 02 juillet 2026

CARREFOUR GRAND NORD – SAINTE CLOTILDE ................... ....................................09H30 à 17H00

Samedi 04 juillet 2026



- Infos pratiques -

GYMNASE STADE DU CENTENAIRE – ETANG SALE LES HAUTS ................... ............09H00 à 15H00

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)