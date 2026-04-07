Don du sang : modification du planning des collectes

Suite à un souci technique la collecte mobile organisée au Leclerc Les Casernes ce mercredi 8 avril 2206 est annulée. Les donneurs peuvent se mobiliser sur la Maison du don au 58 rue Suffren ouverte exceptionnellement ce mercredi jusqu’à 17h (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Mercredi 08 Avril 2026

Aérogare Roland Garros, Sainte-Marie de10H00 à 14H00

EFS Saint-Denis de 08H00 à 12H00

EFS Saint-Pierre de 08H00 à 17H00

Pour tout renseignement, l'EFS reste à votre disposition au 0262 90 53 92

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)