En 2023, 5.509 personnes sont décédées à La Réunion, un chiffre en baisse par rapport à 2022

En 2023, 5.509 décès ont été enregistrés parmi les personnes domiciliées à La Réunion, soit un taux de 840 pour 100.000 habitants indique Santé publique France dans son rapport. Le taux de mortalité toutes causes a diminué de 171 décès pour 100.000 habitants en 2023 par rapport à 2022. Dans l'île, les hommes meurent plus que les femmes (taux de mortalité standardisé de 1.060 pour 100.000 hommes contre 672 décès pour 100.000 femmes). Tumeurs et maladies de l’appareil circulatoire sont les deux principales grandes causes de décès (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, le taux standardisé de mortalité toutes causes était en diminution en 2023 par rapport à 2022. Ce niveau de mortalité historiquement bas en 2023 se retrouve au niveau national et dans la grande majorité des pays européens, où l’espérance de vie à la naissance sur la moyenne européenne a atteint son niveau record avec 81,5 ans.

Cette analyse régionale détaillée de l’ensemble des certificats de décès nous enseigne que la première cause de décès en 2023 était imputable aux tumeurs (205 pour 100.000 habitants), suivie des maladies de l’appareil circulatoire (189 pour 100.000 habitants), comme cela est observé au niveau national. Ainsi, il est nécessaire de poursuivre la prévention des facteurs de risque de ces maladies (tabac, alcool, sédentarité, …) qui représentent un lourd fardeau sur la santé des Français et sur le système de soin hospitalier et la médecine de ville.

- Le nombre de décès en baisse en 2022 à La Réunion -

En 2023, 5.509 décès ont été enregistrés parmi les personnes domiciliées à La Réunion, soit un taux standardisé de 840 pour 100.000 habitants, en diminution par rapport à 2022 (6 393 décès, soit un taux standardisé de 1.012 pour 100.000 habitants) et significativement supérieur au taux enregistré en France entière (798 pour 100.000 habitants). Cette baisse observée en 2023 dans la région comme au niveau national survenait après une hausse continue de la mortalité toutes causes observées de 2020 à 2022.

Les deux principales causes de mortalité en 2023 étaient identiques à celles observées en France : tumeurs (205 pour 100.000 habitants) et maladies de l’appareil circulatoire (189 pour 100.000 habitants).

À La Réunion, les décès pour cause de maladie de l’appareil respiratoire représentaient la 3e cause de mortalité la plus fréquente avec un taux de 64 décès pour 100.000 habitants (hors le chapitre des symptômes et états morbides mal définis). Ces décès de causes de maladie de l’appareil respiratoire étaient principalement dus à la pneumonie et aux maladies chroniques des voies respiratoire inférieures.

En 2023, la plupart des huit principales causes de décès à La Réunion affichaient une stabilité ou une légère baisse par rapport à 2022, à une exception notable : les tumeurs, dont la mortalité a progressé. Une nette baisse de la mortalité pour Covid-19 (9e cause de décès) a été observée en 2023. Contrairement à la France entière, où le pic de mortalité liée au COVID-19 a été observé en 2020 avant de décroître, La Réunion a enregistré son taux de décès le plus élevé en 2022.

Après une baisse historique observée en 2020 (57,9 pour 100.000 habitants) suite aux mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19, la mortalité liée aux maladies de l'appareil respiratoire a retrouvé en 2022 son niveau prépandémique (70,2). L'année 2023 marque cependant un nouveau recul, l'indicateur s'établissant à 64,0 pour 100.000 habitants.

Concernant les maladies infectieuses et parasitaires, après un pic atteint en 2021 (21,7 pour 100.000 habitants), en lien avec la forte épidémie de dengue que l’île a connue, l'indicateur a amorcé une décrue progressive pour retrouver en 2023 son niveau de 2018, soit 17,0 pour 100 000 habitants.

Enfin, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques présentent une tendance à la baisse depuis 2022, atteignant en 2023 leur taux le plus bas de la période avec 53,0 pour 100.000 habitants.

Par ailleurs, La Réunion affiche le taux de mortalité le plus faible parmi l'ensemble des DROM, se situant également dans la moyenne des départements de l'Hexagone.

- Les hommes meurent plus que les femmes -

En 2023, la mortalité masculine était toujours plus importante sur l’île, comme au niveau national, avec un taux de mortalité standardisé de 1 060 pour 100.000 hommes contre 672 décès pour 100.000 femmes. La mortalité prématurée (avant 65 ans) présentait un taux de 190 décès pour 100.000 habitants, supérieur à la moyenne nationale (178 décès pour 100.000 habitants), mais bien inférieur à la mortalité chez les 65 ans et plus (3 526 décès pour 100.000 habitants sur l’île). Au national, le taux est de 3.365 décès pour 100.000 habitants chez les 65 ans et plus.



Le taux de mortalité chez les moins de 65 ans, tous sexes confondus, est globalement stable entre 2018 et 2022, avant de diminuer nettement en 2023 (190 décès pour 100.000 habitants). Cette tendance est observée chez les hommes comme chez les femmes. Les hommes présentent des taux de mortalité systématiquement plus élevés que les femmes sur toute la période.

En 2023, la baisse est particulièrement marquée, avec un recul notable par rapport à 2022 dans les deux sexes.



Pour chacune des 8 principales causes de décès, la mortalité masculine était plus importante que la mortalité féminine en 2023. Les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire étaient les deux principales causes de décès pour les deux sexes, atteignant un taux de 277 décès pour 100.000 habitants pour les tumeurs chez les hommes. Venaient ensuite en 3e principale cause de décès, dans une moindre mesure, les maladies de l’appareil respiratoire pour les hommes et les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques pour les femmes.

Chez les moins de 65 ans, les tumeurs étaient toujours la cause de mortalité la plus importante (63 décès pour 100.000 habitants). Les causes externes de morbidité et mortalité (portés principalement par les accidents de la vie courante, les suicides et lésions auto-infligées et chutes accidentelles) constituaient la deuxième cause de mortalité (28 décès pour 100.000 habitants) devant les maladies de l’appareil circulatoire (27 décès pour 100.000 habitants).