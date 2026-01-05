Enquête : le budget des familles à la loupe, 1.700 foyers interrogés à La Réunion

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) débute, à partir de ce mois de janvier 2026, une enquête "Budget de famille" (BDF). Elle vise à reconstituer toute la comptabilité des ménages : dépenses et ressources des ménages résidant à La Réunion et dans l'Hexagone. En 2026, elle sera réalisée auprès des occupants de 1.700 logements dans le département (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette enquête interroge les personnes sur leur budget et sur toutes les dépenses qu’elles réalisent pour le logement, l’alimentation, l’habillement, la santé, les transports, les loisirs, etc.

Elle permet de décrire le poids de chacun des postes de consommation dans le budget des ménages, comment ce poids évolue au fil des années et les nouveaux postes de dépenses.

Elle permet aussi de comparer la consommation des ménages selon leur revenu, leur âge, etc.

Cette enquête est également utile pour mesurer de nombreux phénomènes économiques, par exemple pour calculer l’indice des prix à la consommation qui mesure la hausse des prix.

- Comment se déroule l’enquête de l'Insee ? -

Pour disposer de résultats représentatifs de l’ensemble des personnes, il n’est pas nécessaire de toutes les interroger : cela prendrait trop de temps et serait trop coûteux. Un échantillon de logements est donc tiré au hasard.

Si vous avez reçu un courrier postal de l’Insee vous invitant à répondre à cette enquête, c’est que vous en faites partie. Un enquêteur de l’Insee va vous contacter pour fixer un rendez-vous. Il est tenu au secret professionnel et est muni d’une carte officielle.

En cas de doute, il est également possible de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le formulaire de contact, en précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et dans la mesure du possible son numéro de téléphone et le nom de l’enquête. Un retour par mail sera fait dans les 48 heures.

L’enquête Budget de famille implique deux entretiens avec l’enquêteur. Ils se déroulent en face-à-face. L’entretien sera réalisé avec une seule personne, de préférence celle qui maîtrise le mieux les dépenses du ménage.

Entre les deux visites de l’enquêteur, vous serez invité à noter toutes vos dépenses dans un carnet pendant une semaine.

Vous pourrez utiliser votre téléphone, avec une application smartphone pour noter vos dépenses facilement. Par ailleurs, vous pourrez répondre à une partie du questionnaire sur internet. Le second entretien avec l’enquêteur sera ainsi plus court.

Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique et y répondre est obligatoire. La collecte de cette enquête est placée sous la responsabilité de l’Insee.

La précédente enquête sur ce thème a eu lieu en 2016-2017.

