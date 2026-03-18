Faune-Réunion : un projet de sciences participatives pour faciliter la collecte des données naturalistes

Faune-Réunion est un projet de sciences participatives développé avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). Ce projet fédérè les associations de conservation de la faune sauvage de La Réunion pour faciliter la collecte des données naturalistes. Depuis 2012, cela a permis de collecter plus de 140.000 observations de naturalistes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Parmi les 140.000 observations de naturalistes, collectées depuis 2012, près de 88 % d'observations d'oiseaux.

Faune-Réunion, un projet qui monte et qui, en 2025 a ajouté à sa liste de partenaires, la signatures de deux conventions de avec Nature Océan Indien (reptiles) et la Selysienne (odonates).

- Observer la faune sauvage de La Réunion -

Faune-Réunion centralise les observations de faune sauvage collectées par le grand public et des professionels de l'environnement pour que la Société d'études ornithologiques de La Réunion et ses partenaires les valorisent pour leurs actions de conservations et d'amélioration des connaissances.

L'application NaturaList permet des saisies d'observations directement sur le terrain et de noter toutes les observations, de façon simple, directement sur le terrain.

Elle permet aussi de joindre des images ou des sons et ainsi de mieux documenter les observations.



NaturaList est un carnet de terrain virtuel, qui permet :

1- de pointer sur une carte précise la localisation de vos observations concernant une vingtaine de groupes faunistiques ;

2- de saisir vos informations en temps réel ou en différé, en mode donnée par donnée ou sous forme de listes ;

3- de savoir quelles sont les espèces qui ont été observées autour de vous dans un rayon de 5 km et, pour les espèces rares, dans un rayon de 100 km (fonctionnel en mode connecté au réseau) ;

4- de disposer d'un dictionnaire des noms d'espèces dans toutes les langues, qui facilite grandement les échanges avec des observateurs étrangers.



Partager ses observations naturalistes n'a jamais été aussi utile et facile.

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