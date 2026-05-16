À retenir ce soir : trafic de stupéfiants, hantavirus, sécurité pour la baignade, 80 ans de la départementalisation et French Bee retardé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 mai 2026 : - Le Port : deux personnes placées en détention provisoire pour trafic de stupéfiants - Hantavirus : probablement pas de nouveau variant chez la patiente française - Saint-Paul : une personne secourue en mer, la ville rappelle les consignes de sécurité en matière de baignade - Saint-Denis : un village pour célébrer les 80 ans de la départementalisation - French Bee : le problème d'ouverture de soute enfin résolu, les passagers bloqués à l'aéroport vont pouvoir décoller

Le mercredi 13 mai 2026 sur la commune du Port, deux personnes ont été placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. C'est suite à un contrôle du groupe de sécurité de proximité (GSP 400) d'une personne en possession de produits stupéfiants ainsi que d'argent liquide, que les investigations menées par groupes d'appui judiciaire (GAJ 1) ont permis de remonter à un complice, indique le syndicat Alliance Police nationale. Les deux hommes seront présentés à la justice ce lundi.

La souche de l’hantavirus détectée chez la passagère française testée positive ne comprend "aucun élément (qui) laisse penser à l’apparition d’un variant susceptible d’être plus transmissible ou plus dangereux", a annoncé vendredi la ministre française de la Santé.

Ce vendredi 15 mai 2026, un jeune bodyboarder a été sauvé sur le littoral de la ville de Saint-Paul vers 17 heures alors qu'il se trouvait en difficulté dans l'eau. Sur la plage de Boucan Canot, les filets de sécurité avaient été retirés en raison de la houle et le drapeau rouge était hissé. Malgré cela, nombreux étaient ceux qui se mettaient à l'eau. Dans un communiqué publié ce samedi, la commune rappelle l’importance du respect strict des consignes de sécurité en matière de baignade.

Voilà 80 ans - le 19 mars 1946 - La Réunion devenait le 97ème département français. Ce samedi 16 mai 2026, dans le cadre de l'année de commémoration, le Département donne rendez-vous au Jardin de l'État (Saint-Denis) au cœur d'un village de célébrations. Au programme, concerts, ateliers, expositions et mini-initiations… L'occasion de venir "célébrer ensemble cette date historique", souligne le Département.

Mésaventure pour les voyageurs d'un vol Réunion-Paris de la compagnie French Bee. Programmé à 12h20 ce vendredi 15 mai 2026, près de 400 passagers ont attendu des heures pour espérer décoller de l'aéroport Roland-Garros après le report de leur vol. La soute de l'appareil ne voulait pas s'ouvrir. Suite à l'aléa technique, French Bee "informe de la résolution de la panne et confirme le départ de ce vol ce soir, à 22h30", précise la compagnie à Imaz Press.