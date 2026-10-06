Florilège 2026 : 10 jours de fête au Tampon

Le mardi 6 octobre 2026, à trois jours de l’ouverture des Florilèges, la Ville du Tampon a présenté ce matin les grandes lignes de la 42e édition de cette manifestation emblématique, qui se déroulera du 9 au 18 octobre 2026. Pendant dix jours, les Florilèges investiront le parc Jean de Cambiaire, le centre-ville et le secteur de la SIDR 400, avec une programmation mêlant végétal, culture, spectacles, musique, animations, commerce et loisirs. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville du Tampon)

Le centre-ville participera une nouvelle fois pleinement aux Florilèges, avec la fête commerciale et différentes animations proposées pendant les dix jours de la manifestation. Le samedi à 10h pour l'inauguration officielle, départ depuis le parvis de la mairie jusqu'au parc Jean de Cambiaire.

- Les artistes à l’honneur -

La programmation réunira notamment Fary, Tine Poppy, Maya Kamaty, Wizdom, Francky Vincent, Danyèl Waro, Pix’L, DJ Sebb et Secteur 410, aux côtés de nombreux artistes et talents locaux. Les Florilèges proposeront également des rendez-vous pour les familles, des animations et des temps forts autour de la culture réunionnaise.

Avec des soirées à 5 euros maximum, la Ville fait également le choix de préserver le caractère populaire et accessible de la manifestation, afin que chacun puisse profiter de la programmation.

- Miss & Mister Tampon 2026 : une soirée sous le signe de l’élégance -

Les Florilèges accueilleront également la grande soirée Miss & Mister Tampon 2026, vendredi 9 octobre à 19h30, avec les candidates et candidats réunis sur scène pour une soirée placée sous le signe du spectacle et de l’élégance.

Les candidates et candidats pour Miss Tampon sont à retrouver dans les post ci-dessous.

- Des rendez-vous pour les familles -

La fête ne se limitera pas aux concerts. Plusieurs rendez-vous seront consacrés aux familles et aux publics plus jeunes, avec notamment des spectacles pour enfants, des ateliers créatifs et des démonstrations de breakdance. Les Florilèges feront une place à la culture et à la transmission des savoirs réunionnais. Les ateliers jardins, dans le Parc Jean de Cambiaire, proposeront par ailleurs des rendez-vous autour du végétal, des pratiques de jardinage et de la découverte.

- Faâm, choeur de tisaneuses -

À la Médiathèque du centre-ville, découvrez Faâm, chœur de tisaneuses, une exposition photographique d’Ysabelle Gomez consacrée aux femmes réunionnaises qui perpétuent les savoirs liés aux plantes.

À travers leurs gestes et leurs histoires, l’artiste met en lumière un patrimoine végétal et culturel transmis de génération en génération, entre nature, mémoire et traditions.

- Accès et billetterie -

Zone florale - Parc Jean de Cambiaire

- Ouvert de 9h à 18h

- Entée : 2 euros

- Gratuit pour les enfants de moins de 130 cm

Zone commerciale - Centre-ville

- Ouvert de 9h à 18h

- Accès libre et gratuit

Parc forain - SIDR 400

- Ouverture à partir de 13h

- Arrêt des manèges à 23h30

- Entrée : 2 euros

- Gratuit pour les enfants de moins de 130 cm (hors concerts)

- Lundi 12 octobre : entrée gratuite pour tous.

L’entrée à la Zone florale et au Parc forain est gratuite pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et un accompagnant, sur présentation de la carte d’invalidité. L’espace PMR est réservé exclusivement aux personnes à mobilité réduite, sans accompagnant, et dispose d’un nombre limité de places assises.

À noter que l’ensemble des concerts sont interdits aux enfants de moins de 3 ans. Certaines soirées et certains spectacles font l’objet d’une tarification spécifique.

- Sécurité et prévention -

Dans le cadre du plan Vigipirate (niveau "Sécurité renforcée – Risque attentat"), des mesures strictes seront appliquées :

Aucun système de consigne ne sera mis en place. Les objets interdits seront retirés et détruits à l’entrée.

Pour la sécurité de tous, certains objets sont strictement interdits : aérosols, animaux, armes, bouteilles de plus de 50 cl, canettes, gourdes et thermos, chaises pliantes, ciseaux, drapeaux avec hampes, parfums liquides de plus de 100 ml, avertisseurs sonores, drones, pointeurs laser et trépieds.

- Circulez facilement et gratuitement -

Pour faciliter vos déplacements pendant les Florilèges, plusieurs dispositifs de transport sont mis en place : navettes gratuites, tarif spécial et gratuité du réseau Carsud le week-end.

Navettes gratuites en journée

À partir du dimanche 11 octobre, des navettes gratuites desserviront l’esplanade Benjamin Hoarau et le parc Jean de Cambiaire, de 8h30 à 18h.

Un passage toutes les 15 minutes environ, en fonction des conditions de circulation.

Tarif spécial Florilèges : 1 euro

Pendant les Florilèges, profitez d’un tarif à 1 euro sur les lignes du Tampon : Floribus • Floriana • STA • STC

Carsud gratuit le week-end

Les samedis et dimanches, les lignes du réseau Carsud sont gratuites.

Des navettes gratuites tous les soirs

Tous les soirs, de 18h à 23h, des navettes gratuites assureront la liaison entre :

- le parking de l’esplanade Benjamin Hoarau

- la SIDR des 400

Le gardiennage des véhicules sera assuré sur le parking de l’esplanade Benjamin Hoarau.