Florilèges 2026 : pendant dix jours, Le Tampon va voir la vie en fleurs

C’est un rendez-vous que les amoureux des belles plantes ne rateraient sous aucun prétexte. Du 9 au 18 octobre 2026, les Florilèges reviennent au Tampon pour leur 42e édition. Pendant dix jours, concerts, spectacles, humour, danse, ateliers, expositions et animations pour tous les publics viendront composer le bouquet de l'un des événements phares de La Réunion. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Tampon s'apprête à refleurir au rythme des concerts, spectacles et animations. Dès le 9 octobre prochain, les Florilèges déploieront ses pétales de la SIDR des 400 jusqu'au parc Jean de Cambiaire, en passant par la médiathèque du centre-ville et la rue Hubert de Lisle.

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- Des concerts pour tous, du maloya au shatta -

Côté musique, plusieurs têtes d'affiche de la scène réunionnaise sont déjà annoncés : Tine Poppy, Maya Kamaty, Wizdom, Danyèl Waro, Pix'L, DJ Sebb ou encore Secteur 410. Les scènes de la SIDR des 400 changeront d'ambiance au fil des soirées, avec du maloya, du hip-hop, du shatta ou encore du dancehall. De quoi faire pousser quelques pas de danse jusque tard dans la soirée.

Autre temps fort, les Florilèges accueilleront l'élection Miss & Mister Tampon 2026, avec candidates et candidats réunis sur scène pour une soirée mêlant spectacle et élégance.

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- Des Florilèges à cultiver en famille -

La fête ne se limitera pas aux concerts. Plusieurs rendez-vous seront consacrés aux familles et aux publics plus jeunes, avec notamment des spectacles pour enfants, des ateliers créatifs et des démonstrations de breakdance.

La culture réunionnaise et la transmission des savoirs auront également leur place. La photographe Ysabelle Gomez présentera son exposition "Faâm, chœur de tisaneuses", consacrée aux femmes détentrices de connaissances traditionnelles autour des plantes et des tisanes.

Et puisqu'aux Florilèges, difficile de faire l'impasse sur le végétal, des ateliers jardins permettront également au public de découvrir différentes pratiques de jardinage.

- Dix jours pour faire fleurir Le Tampon -

Pendant dix jours, le centre-ville du Tampon vivra donc au rythme de cette 42e édition, entre musique, patrimoine, spectacles et animations. L'entrée est à 2 euros. Certaines soirées et certains spectacles pourront toutefois être proposés à des tarifs spécifiques.

La programmation complète, les horaires, les lieux et les informations pratiques seront à retrouver prochainement sur la page dédiée, sur le site de la ville du Tampon.

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